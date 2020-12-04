Українці, що очікують легалізації в Італії, можуть звертатися до лікарів

Іноземці, які очікують легалізації в Італії мають право звертатися до лікарів на однакових із італійцями умовах.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ В ІТАЛІЇ

Із 1 червня по 15 серпня 2020 Міністерство внутрішніх справ Італії приймало заяви від роботодавців, які бажали легалізації робочих стосунків із іноземними роботодавцями. Скористатися нею могли працівники галузей сільського господарства, рибальства, домашньої роботи та догляду за людьми.

На легалізацію в Італії було подано понад 207 тис. заяв. Згідно статистики, на першому місці серед країн походження працівників є Україна. Більшість запитів подано на домашню роботу.

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ОЧІКУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Скільки точно триватиме розгляд поданих заяв передбачити неможливо. Проте, цей термін не буде меншим одного року.

Іноземці, що очікують санаторію, вважаються такими, що мають право жити і працювати в країні. Вважається, що вони легально проживають на території Італії з дати, вказаної у заяві.

Вони почали сплачувати податки і контрибути, а значить, мають право на медичну допомогу, на правах однакових із громадянами Італії.

Міністерство здоров’я Італії підтвердило це право окремим декретом, який ви можете скачати ТУТ.

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ПРАВО НА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Іноземці, які очікують легалізацію мають право на реєстрацію у Національній службі охорони здоров’я Італії (SSN) з дати подання заяви на санаторію.

Цей запис буде тимчасовим.

Іноземцю видадуть тимчасову медичну картку.

Тимчасова медична картка діятиме лише на території країни і НЕ дає можливості лікування за межами Італії (у інших країнах ЄС).

Запис у SSN стане постійним після завершення процедури видачі дозволу на проживання. Після отримання дозволу на проживання для роботи, вам видадуть постійну медичну картку (tessera sanitaria).

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ЯК ЗАПИСАТИСЯ ДО SNN В ОЧІКУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Для запису у Національну службу охорони здоров’я слід звернутися в Місцеву медичну організацію (ASL), структуру, схожу до української поліклініки, за місцем проживання.

Із собою слід мати документи, які підтверджують подачу на легалізацію, документи що підтверджують особу.

Увага, часто стається так, що працівники місцевих адміністрацій вчасно не ознайомлені із нововведеннями. Скачайте документ, який ви знайдете в першому коментарі до цього поста, роздрукуйте його та візьміть із собою у ASL.

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ЛІКАРІВ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ

Після отримання тимчасової медичної картки ви можете:

Вибрати домашнього лікаря

Відвідувати лікарів-спеціалістів

Отримувати рецепти на ліки за зниженою ціною

Пройти медичні обстеження

Бути госпіталізованим та прооперованим

Інше.

Усі ці послуги ви отримуватимете на однакових із італійцями правах.

®Маріанна Сороневич

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