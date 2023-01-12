Чим ризикує роботодавець домашнього працівника без дозволу на проживання?

Роботодавець, який взяв на роботу громадянина з країн поза ЄС, що не володіє дозволом на проживання карається позбавленням волі від 6 місяців до 3 років та штрафом у розмірі 5 000 євро за кожного зайнятого нелегального працівника.

Згідно з Єдиним текстом з імміграції (D. lgs. 286/98), роботодавець, який взяв на роботу громадянина з країн поза ЄС, що не володіє дозволом на проживання (ніколи його не мав, був позбавлений його чи його дозвіл не було продовжено після завершення терміну його дії) карається позбавленням волі від 6 місяців до 3 років та штрафом у розмірі 5 000 євро за кожного зайнятого нелегального працівника.

Минулого липня (L. 125/08 art. 5) було змінено параграф 22, та запроваджено ще суворіше покарання (арешт від трьох місяців до одного року).

Увага! Санкції застосовуються, навіть якщо працівник володіє дозволом на проживання, що не дає право на роботу (наприклад, декларацією про присутність у країні, яка замінила дозвіл на проживання для туризму).

На нових електронних дозволах на проживання не вказано мотив їх видачі, тому при прийнятті на роботу на роботодавця покладено обов’язок додатково перевіряти призначення пермессо.

Цей прицип неодноразово оскаржувався у різних судах, а також у Касаційному суді. Тому готуються нові електронні дозволи на проживання, які повинні виправити таку незручність.

Навіть якщо домашній працівник не має дозволу на проживання, роботодавець зобов’язаний застосовувати стосовно нього усі основні принципи робочого права. Уважається, що у момент прийому на роботу, навіть якщо про це не було заявлено до Inps, укладаються повноцінні робочі стосунки із усіма передбаченими правами та обов’язками.

Роботодавець зобов’язаний виплачувати тринадцяту зарплату, відпускні та, передусім, зарплата повинна бути не нижчою мінімальної суми, встановленої Inps. У випадку завершення робочих стосунків домашній працівник може отримати нагромаджені суми ліквідаційних, а у випадку непорозуміння із роботодавцем, звернутися до Судді миру, компетентного у розв’язанні подібних конфліктів.

Слід взяти до уваги, що у лютому Європейський парламент затвердив директиву, що передбачає санкції – цивільні і кримінальні – для роботодавців нелегальних працівників. Ця директива забороняє прийом на роботу громадян з країн поза ЄС, що нелегально проживають у країні, та визначає каральні норми для роботодавців, що порушують заборону. А саме у випадку викриття, роботодавець повинен виплатити усі податки, контрибути, а також штраф.

Передбачено профспілковий захист нелегальних іммігрантів, які у випадку важкої експлуатації (наприклад, жертви торгівлі людьми), можуть претендувати на дозвіл на проживання, якщо заявлять та свідчитимуть проти винних.

Адвокат Маша САЛЬВАТОРЕ

переклад Маріанна Сороневич