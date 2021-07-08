Домашні працівниці та доглядальниці в Італії зобов’язання слідувати за працедавцем у відпустку (чи з іншої нагоди), в залежності від типу трудових відносин, передусім від того, чи робочим контрактом передбачено проживання у домі роботодавця, чи ні.

Робітник, який працює погодинно, та не живе у домі роботодавця:

Зобов’язання слідувати за роботодавцем у відпустку повинні бути чітко передбачено у листі про прийомна роботу.

Якщо цього вказано не було, працівник може відмовитися на законних підставах і його відмова не вважатиметься поважною причиною для звільнення з роботи.

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Працівник, що проживає в домі роботодавця:

Цілком імовірно, що роботодавець вимагатиме від працівника слідувати за ним у відпустку в інше місто, наприклад тимчасово переїхати у заміський будинок, або робити це з інших причин.

У цьому випадку, домашні працівниці та доглядальниці в Італії зобов’язаний супроводжувати роботодавця або особу за якою піклується (наприклад, у житло на березі моря або в горах).

Ця умова має бути зазначена в листі про прийом на роботу.

Якщо обов’язок супроводжувати працівника не було передбачено в трудовому договорі, працівнику буде виплачуватися за кожен день поїздки (в залежності від рівня класифікації) добові, які варіюються згідно із національним колективним контрактом.

Добові можеть складати від 10% до 20 % підвищення до звичайної заробітної плати.

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У будь-якому з вище вказаних випадків, роботодавець повинен повідомити домашнього працівника завчасно, особливо якщо поїздка передбачена в інше місто.

Крім того, працівнику повинно бути оплачено, чи відшкодовано, витрати на проїзд і перевезення особистих речей.

Нагадуємо, що під час поїздки, домашні працівниці та доглядальниці в Італії мають право на щотижневий відпочинок.



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