Що робити, якщо вам прийшло попередження про відмову у видачі документів в Італії

Що робити, якщо ви отримали попередженя про відмову документів в Італії у видачі дозволу на проживання, набуття громадянства, чи по санаторії.

Не варто легковажити, якщо у процесі розгляду заяви на отримання документів в Італії, зацікавленому приходить попередження про можливу відмову (так зване preavviso di rigetto).

Відмова, може бути спричинена наявністю «перешкод для прийняття заявки». Ними можуть бути, наприклад, неповний пакет документів, їх часткова невідповідність закону, невідповідність прибутку, судимість, відсутність доказів родинних зв’язків тощо…

Якщо зацікавлений не відреагує на попередження і не виконає вказівки, зазначені у ньому, компетентна організація надішле рекомендований лист, що повідомляє про остаточне відхилення заяви.

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Заявнику надається 10-денний термін для поповнення пакету документів, або надання аргументів у свій захист.

Варто якомога швидше відповісти на попередження, краще скориставшись допомогою юриста чи профільної організації, оскільки адміністрація через 10 днів може закрити справу.

Квестура, префектура, чи МВС Італії зобов’язані враховувати внесені вами доповнення і пояснення.

Якщо вони будуть вважатися достатніми, розгляд справи по видачі документа завершиться позитивно.

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Якщо заяву відхилять, іноземцю буде видано мотивацію такого рішення.

Якщо заявник не згідний із поясненням і вважає його протизаконним, він можете оскаржити його у компетентному суді.

Читайте статтю італійською тут.

Маріанна Сороневич

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