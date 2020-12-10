Що треба знати про тринадцяту зарплату для працівників в Італії

У грудні, багатьом працівникам в Італії виплачують 13 зарплату, а деяким категоріям працівників – навіть 14-ту.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

ЩО ТАКЕ ТРИНАДЦЯТА ЗАРПЛАТА

Тринадцята зарплата – це додаткова виплата, на додаток до звичайної зарплати у грудні, з нагоди приходу різдвяних свят.

Ці гроші вважаються “відстроченою заробітною платою”. Насправді сума нараховується працівнику щомісяця, але роботодавець виплачує її у грудні, у вигляді додаткової виплати.

Якщо ви звільняєтеся із роботи до грудня поточного року, суми, які були відкладені на 13-ту зарплату, виплачуються вам разом із ліквідаційними.

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КОМУ НАЛЕЖИТЬ 13-та ЗАРПЛАТА

Отримати 13-ту зарплату повинні всі наймані працівники, які працюють із контрактами повної чи часткової зайнятості, у державних чи приватних компаніях.

Також її отримують домашні працівники (доглядальниці, домогосподарки мажордоми, шофери, ін.).

ЯК РОЗРАХОВУЮТЬ ТРИНАДЦЯТУ ЗАРПЛАТУ

За кожний відпрацьований місяць протягом року, працівнику нараховують одну дванадцяту від розміру його місячної зарплати.

Тобто, якщо працівник отримує 1200 євро на місяць, і працював протягом поточного року на одному місці 10 місяців, розрахунок відбувається наступним чином: 1.200÷12х10=1.000.

Якщо працівник відпрацював усі 12 місяців, він отримає повну зарплату.

Для контрактів із частковою зайнятістю, розрахунок відбувається за тією ж схемою. Розмір 13-ї пропорційний кількості місяців відпрацьованих у поточному році та розміру зарплати.

У розрахунок 13-ї враховують час коли ви були:

• на лікарняному

• у відпустці

• у шлюбній відпустці

• у відпустці по догляду за дитиною

• за святкові дні

• на лікарняному через нещасний випадок, або професійну хворобу.

• якщо ви перебуваєте у у режимі Cassa Integrazione, або працюєте за контрактом солідарності (contratto di solidarietà).

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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РОБОТОДАВЕЦЬ НЕ ХОЧЕ ВИПЛАЧУВАТИ ТРИНАДЦЯТУ ЗАРПЛАТУ

Буває так, що роботодавець відмовляється виплачувати тринадцяту зарплату, особливо, у секторі домашнього господарства.

У цьому випадку ви повинні звернутися у профспілки, чи патронати для розрахунки суми, згідно вашого контракту та представити рахунок вашому роботодавцю.

®Маріанна Сороневич

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