Як виробити PIN INPS

Виробіть пін-INPS для одержання соціальної допомоги в час епідемії коронавірусу САМОСТІЙНО.

PIN-код – це персональний код, що дозволяє отримувати доступ до онлайн послуг Національного інституту соціального захисту Італії (INPS).

Якщо ви раніше користувалися послугами INPS, наприклад, отримували допомогу по безробіттю, перевіряли на їх сайті стан виплати контрибутів, тощо, означає, що ви уже маєте пін-INPS. Пошукайте у своїх архівах, або зверніться до посередників, які допомагали вам у минулому.

Або поновіть ваш код клацнувши сюди

Якщо у вас нема пін-INPS не біда. Ця інструкція допоможе вирішити ситуацію.

Як виробити пін-INPS

Пін-INPS складається з 16 символів. Перші 8 знаків ви отримаєте по SMS, на електронну пошту, або на завірену електронну пошту (PEC); Останні 8 знаків прийдуть поштою на вашу адресу.

Увага: Доступ до Інтернет-сервісу INPS можна також отримати через SPID, принаймні 2-го рівня, Електронне посвідчення особи 3.0 (CIE) або Національну карту обслуговування (CNS).

Інструкція

I. Зайдіть на сайт Національного інституту соцального захисту Італії за клацнувши ТУТ.

II. Клацніть по “Richiedi PIN” – “Витребуй PIN”

III. Ведіть ваш ідентифікаційний код (codice fiscale). Та відмітьте місце прописки – “Italiana“, та клацніть Avanti.

IV. Ведіть ваші особисті дані:

Особисті дані Дані про прописку Контактні дані:

3.1 У графі “Telefoto preferenziale” оберіть “telefono cellulare”

3.2 У графі “Orario preferenziale” оберіть зручний час, у який ви хотіли щоб із вами звязалися.

3.3 Графу “Indirizzo PEC” можна залишити порожньою, якщо у вас нема сертифікованої пошти PEC

Клацніть Avanti.

Перевірте правильність введених даних і клацніть “Conferma“. Якщо ви допустилися помилки клацніть по “Indietro“, виправіть помилку і клацніть по “Avanti“.

V. Якщо ви все вмконали вірно, з’явиться повідомлення: “Ваш запит на витребування PIN надіслано. Якщо адреса вашої прописки відповідає зареєстрованому у архівах Інститута, ви отримаєте першу частину PIN на SMS, у іншому випадку до вас зателефонують для того, щоб завершити процедуру видачі PIN”.

Ви отримаєте по SMS, на електронну пошту, або на завірену електронну пошту (PEC);

Останні 8 знаків прийдуть поштою на вашу адресу.

Під час першого використанн,я 16-значний PIN-коду, буде замінено на 8-значний, який слід зберегти для подальшого використання.

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