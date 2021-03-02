Дохід для об’єднання сім’ї в Італії є одним із найважливіших реквізитів. Ось які документи доводять наявність прибутку.

Процедура об’єднання сім’ї в Італії дає можливість громадянам із країни з-поза ЄС, що легально проживають в країні, отримати дозвіл на проживання члена його сім’ї, який перебуває в іншій країні.

Оригінали документації, що підтверджує наявність реквізитів, потрібних для об’єднання сім’ї, надаються компетентним органам під час виклику у квестуру.

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Дохід для об’єднання сім’ї найманих працівників

• остання декларація про прибутки,

• копія трудового договору,

• остання платіжна відомість (busta paga), або завірена копія книги оплати (libro paga).

• автосертифікат роботодавця, на бланку S3, що підтверджує наявність поточних трудових відносин.

(Слід подати дві копії кожного документа).

Якщо трудові відносини розпочались менше 1 року тому, а тому працівник не має декларації про прибутки, автосертифікат роботодавця повинен містити передбачуваний річний дохід працівника.

Дохід для об’єднання сім’ї домашніх робітників

• остання податкова декларація (за наявності),

• платіжна квитанція про сплату внесків INPS за квартал, що передує даті подання заяви,

• автосертифікат роботодавця на бланку “S3”,що засвідчує поточні трудові відносини.

Дохід самозайнятих

Індивідуальна фірма:

• Свідоцтво про реєстрацію в Торговій палаті,

• копія реєстраційного номера P. IVA,

• копія муніципальної ліцензії, де це можливо,

Єдиний бланк та квитанція про подачу (якщо власну справу було розпочато більше 1 року тому), або бухгалтерський звіт, складений бухгалтером за весь робочий період (якщо власну справу було розпочато менше 1 року тому).

Компанія

• свідоцтво про реєстрацію організації,

• копія Partita IVA компанії,

• єдиний бланк та квитанція про подачу (якщо власну справу було розпочато більше 1 року тому), або бухгалтерський звіт, складений бухгалтером за весь робочий період (якщо власну справу було розпочато менше 1 року тому).

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Дохід для працівників, які працюють по проекту

• копія контракту на роботу із зазначенням тривалості роботи та оплата,

• декларація замовника роботи, що підтверджує наявність контракту по проекту,

• декларація окремого управління INPS,

• копія єдиного бланку.

Дохід для об’єднання сім’ї працезайнятих членів кооперативу

• свідоцтво про реєстрацію кооперативу,

• копія partita IVA кооперативу,

• декларація президента кооперативу, що свідчить про наявність трудових відносин,

• копія реєстру акціонерів,

• копія єдиного бланку.

Дохід для об’єднання сім’ї в Італії фрілансерів

• Реєстрація в списках категорії працівників

• копія єдиного бланку із квитанцією про подачу.

®Маріанна Сороневич

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