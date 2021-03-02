Дохід для об’єднання сім’ї в Італії є одним із найважливіших реквізитів. Ось які документи доводять наявність прибутку.
Процедура об’єднання сім’ї в Італії дає можливість громадянам із країни з-поза ЄС, що легально проживають в країні, отримати дозвіл на проживання члена його сім’ї, який перебуває в іншій країні.
Оригінали документації, що підтверджує наявність реквізитів, потрібних для об’єднання сім’ї, надаються компетентним органам під час виклику у квестуру.
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Дохід для об’єднання сім’ї найманих працівників
• остання декларація про прибутки,
• копія трудового договору,
• остання платіжна відомість (busta paga), або завірена копія книги оплати (libro paga).
• автосертифікат роботодавця, на бланку S3, що підтверджує наявність поточних трудових відносин.
(Слід подати дві копії кожного документа).
Якщо трудові відносини розпочались менше 1 року тому, а тому працівник не має декларації про прибутки, автосертифікат роботодавця повинен містити передбачуваний річний дохід працівника.
Дохід для об’єднання сім’ї домашніх робітників
• остання податкова декларація (за наявності),
• платіжна квитанція про сплату внесків INPS за квартал, що передує даті подання заяви,
• автосертифікат роботодавця на бланку “S3”,що засвідчує поточні трудові відносини.
Дохід самозайнятих
Індивідуальна фірма:
• Свідоцтво про реєстрацію в Торговій палаті,
• копія реєстраційного номера P. IVA,
• копія муніципальної ліцензії, де це можливо,
Єдиний бланк та квитанція про подачу (якщо власну справу було розпочато більше 1 року тому), або бухгалтерський звіт, складений бухгалтером за весь робочий період (якщо власну справу було розпочато менше 1 року тому).
Компанія
• свідоцтво про реєстрацію організації,
• копія Partita IVA компанії,
• єдиний бланк та квитанція про подачу (якщо власну справу було розпочато більше 1 року тому), або бухгалтерський звіт, складений бухгалтером за весь робочий період (якщо власну справу було розпочато менше 1 року тому).
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Дохід для працівників, які працюють по проекту
• копія контракту на роботу із зазначенням тривалості роботи та оплата,
• декларація замовника роботи, що підтверджує наявність контракту по проекту,
• декларація окремого управління INPS,
• копія єдиного бланку.
Дохід для об’єднання сім’ї працезайнятих членів кооперативу
• свідоцтво про реєстрацію кооперативу,
• копія partita IVA кооперативу,
• декларація президента кооперативу, що свідчить про наявність трудових відносин,
• копія реєстру акціонерів,
• копія єдиного бланку.
Дохід для об’єднання сім’ї в Італії фрілансерів
• Реєстрація в списках категорії працівників
• копія єдиного бланку із квитанцією про подачу.
®Маріанна Сороневич
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