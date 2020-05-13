Як захистити ваші права, якщо вас звільнили із роботи під час епідемії коронавірусу

Указ «Cura Italia» передбачив заборону звільнення працівників до 15 травня. Наступний указ “Decreto Rilancio”, продовжить заборону до 17 серпня 2020 року.

Розглянемо детальніше, що передбачають чинні норми, щодо звільнення під час пандемії коронавірусу.

Звільнення із роботи за ініціативи роботодавця заборонені

Колективні звільнення за ініціативи роботодавця

Організація, яка налічує понад 15 найманих працівників, яка має намір звільнити із роботи принаймні 5 працівників (для того щоб скоротити або трансформувати свій бізнес), не зможе зробити цього до 18 серпня 2020 року.

До 17 серпня було призупинено процедури звільнення, які були запущені з 23 лютого по 17 березня 2020 року.

Індивідуальні звільнення за ініціативи роботодавця

Заборонені до 17 серпня 2020 року індивідуальні звільнення з обґрунтованих об’єктивних причин, (організаційних чи економічних причин), незалежно від кількості працівників організації.

Отже, усі звільнення, починаючи із 17 березня є недійсними.

Звільнення із роботи через перевищення днів на лікарняному (т.зв. periodo di comporto))

Лікарняний у період карантину, або хвороба на коронавірусну інфекцію, не враховуються до днів лікарняного, після вичерпання яких працівника можна звільнити із роботи.

Отже, перевищення кількості днів лікарняної відпустки через хворобу на коронавірус, не є причиною для звільнення із роботи.

Зважаючи на заборону звільнення, роботодавець зможе застосувати Фонд соціальної підтримки Cassa integrazione до 31 серпня 2020 року.

Оскарження звільнення за ініціативою роботодавця

Що робити, якщо вас звільнили із роботи між 17 березня та 17 серпня 2020 року.

Якщо ваш роботодавець повідомив вас про звільнення у період між 17 березня та 17 серпня, ви можете подати позив до судді з питань праці (Giudice del Lavoro) для визнання звільнення недійсним.

Необхідно дотримуватися наступних умов оскарження:

– Надіслати оскарження протягом 60 днів з моменту одержання повідомлення про звільнення

– Оскаржити звільнення слід у письмовій формі, особисто або через адвоката.

– протягом 180 днів після надсилання листа, необхідно подати апеляційну скаргу у відділ праці у суді. У цьому випадку потрібна допомога адвоката.

Звільнення із роботи дозволено у разі:

Указ Cura Italia не призупиняє та не забороняє наступні звільнення:

✅Звільнення з дисциплінарних причин;

✅Звільнення під час, або в кінці випробувального періоду;

✅Звільнення за досягнення пенсійного віку;

✅Звільнення домашніх працівників;

✅Звільнення директора організації;

✅Розірвання робочих стосунків по завершенні періоду трудового навчання (apprendistato);

✅Звільнення колишнього партнера по кооперативу, якщо він припинив асоціативні відносини.

✅Звільнення працівника за власним бажанням

✅Звільнення працівника за власним бажанням: дозволено без умов

Якщо ви іноземний працівник

Іноземні працівники мають ті ж права, що і італійські громадяни, тому ви можете оскаржити незаконне звільнення, якщо воно буде здійснено протягом періоду, коли діє заборона.

Нагадуємо, згідно Указу Cura Italia, терміни дії дозволів проживання що закінчилися після 31 січня 2020 року, автоматично продовжуються до 31 серпня 2020 року. Роботодавець не зможе звільнити вас через завершення дії пермессо.

Читайте цю новину італійською: Licenziamenti al tempo del coronavirus, guida ai tuoi diritti

Нормативні джерела статті: D.L. 18/2020 L. 27, n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020. Vedi anche il documento dell’ILO: “Divieto di licenziamento durante la crisi da COVID-19”.