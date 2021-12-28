Для іноземців які нелегально перебувають на території Італії існують кілька можливостей легалізації. Ось як легалізуватися в Італії.

Дочекатися амністії (санаторії)

Передбачити вихід амністії неможливо. Вони бувають загальними, чи для визначеної категорії іноземців. Деталі кожної легалізації описуються в тексті, виданому урядом, і є відмінними для кожного випадку.

2. Скористатися декретом флуссі

Декрети флуссі покликані регулювати потоки іноземної робочої сили. Де-юре, вони призначені для іноземців, які проживають в країнах з-поза ЄС і бажають працювати в Італії. Де-факто – ними користуються іноземці, які бажають легалізувати своє становище в Італії.

Декрети флюссі для сезонних працівників виходять щовесни,вихід такого декрету для постійної роботи передбачити неможливо. Деталі кожного декрету описуються в його тексті і є відмінними для кожного випадку.

3. Легалізуватися в Італії одружившись із громадянам країни ЄС

Серед документів, потрібних для подачі заяву на одруження із громадянином ЄС в Італії, дозвіл на проживання не вимагається. Після шлюбу, іноземець має право на отримання карти на проживання із сімейних мотивів.

4. Легалізуватися в Італії через об’єднання сім’ї

Іноземець, який легально проживає в Італії, має розмір прибутку та житло що відповідає закону, може подавати заяву на об’єднання сім’ї з неповнолітніми дітьми, батьками старшими 65-років, чоловіком/дружиною.



Детальніше про можливості легалізації в Італії читайте ТУТ

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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