Як оплатити контрибути по санаторії-2020 в Італії

Податкова агенція Італії видала інструкцію та коди для оплати контрибутів працівників, які подали заяву на легалізацію.

РОЗМІР КОНТРИБУТІВ

Розмір контрибутів для домашніх помічників та робітників сектору сільського господарства було визначено постановою Міністерства праці та Соціальної політики.

Він залежить від сектору господарства у якому працює легалізований працівник і дати початку робочих стосунків, задекларованих у заяві на легалізацію.

💵 300,00 €/місяць – Сільське господарство, тваринництво, рибальство, аквакультура та супутня діяльність;

💴156,00 €/місяць – Догляд за людьми, навіть якщо вони не проживають разом (доглядальниці);

💶156,00 €/місяць – домашня робота на підтримку сімейних потреб (домашні працівниці).

Цю суму треба помножити на кількість місяців (або частини місяця) тривалості робочих стосунків, які роботодавець задекларував під час подачі заяви про легалізацію.

ЯК ОПЛАТИТИ КОНТРИБУТИ

Згідно інструкції Податкової агенції від № 58 / E від 25 вересня 2020 року, оплатити котрибути можна на бланках “F24 Versamenti con elementi identificativi” (“F24 Платежі з ідентифікаційними елементами”)

У них слід вказати код, в залежності від сектору праці:

✅ Код “CFZP” для оплати внеску 300 євро/місяць за легалізацію робочих стосунків у секторі сільського господарство, тваринництва, рибальства та аквакультури;

✅ Код “CFAS” для сплати контрибутів у секторі догляду за людьми;

✅ Код “CFLD”для сплати контрибутів у секторі роботи на підтримку потреб сім’ї (домашні працівниці).

ІНСТРУКЦІЯ ОПЛАТИ КОНТРИБУТІВ

У графі “CONTRIBUENTE” (платник податків) вказуються особисті дані та податковий код роботодавця.

У розділі “Erario ed altro” (податки та інше) зазначається:

🖇 у полі “tipo” буква “R”;

🖇у полі «elementi identificativi» (ідентифікаційні елементи) податковий код працівника; Цей код система виробила автоматично, на основі особистих даних працівника. Він потрібен для повідомлення про початок робочих стосунків у INSP. Читайте про це на моїй сторінці у статті “Роботодавець повинен повідомити про початок робочих стосунків”;

🖇 у графі ” codice” слід вказати податкові коди в залежності від сектора роботи “CFZP”, “CFAS”, або “CFLD”;

🖇 у графі “anno di riferimento” значити “2020”;

🖇 у полі “importi a debito versati” (сплачені суми) – вказати розмір сплачених контрибутів. (300,00 євро (для коду “CFZP”), або 156,00 євро (для кодів “CFAS” і “CFLD”), за кожен місяць або частину місяця.

Нагадую, контрибути слід сплатити до виклику у Префектуру. У випадку відмови у легалізації працівника по будь-якій причині, оплачені кошти повертатися не будуть.

💛💚Бажаю усім хто подав на легалізацію отримати довгоочікуваний дозвіл на проживання!💛💚

®Маріанна Сороневич

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