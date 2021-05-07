Як отримати довготривалий дозвіл на проживання ЄС в Італії

Довготривалий дозвіл на проживання ЄС в Італії (карта на проживання), дозволяє залишатися на території Італії на невизначений термін, за винятком випадків його анулювання.

Для його отримання законом передбачено наявність певних реквізитів, зокрема – мінімальний термін проживання в країні, рівень прибутку та знання італійської мови.

Указом від 20 січня 2021 року було прийнято новий зразок дозволу ЄС для довгострокових резидентів, у якому вказується термін дії (10 років з дати видачі). Ця дата стосується лише самого документа, пластикової картки, яку слід оновлювати. Право на перебування в країні залишається необмеженим!

(Читайте деталі за цим посиланням).

Вимоги до заявника, що хоче отримати дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів

• Дійсний дозвіл на проживання.

На момент подання заяви іноземець повинен повинен мати дійсний дозвіл на проживання.

Не всі дозволи дозволяють подавати заяву на отримання пермессо ЄС. Дозволи на навчання / професійну підготовку, спеціальний захист та в особливих випадках, катастрофи, медичного обслуговування, короткострокові пермессо, прохання про надання притулку та дипломатичний дозвіл, не дають права на подачу заяви на отримання пермессо ЄС.

• Заявник повинен легально проживати в Італії принаймні 5 років.

Слід продемонструвати п’ять років легального проживання в країні. Короткострокове перебування в країні (наприклад, для туризму), не враховується.

Для підрахунку 5 років квестура враховуватиме проживання заявника за межами Італії.

Відсутність не повинна перевищувати 6 безперервних місяців, або 10 місяців протягом 5-ти років (за винятком причин, пов’язаних з військовим обов’язком, здоров’ям, чи іншими серйозними, задокументованими причинами).

• Річний прибуток, що перевищує розмір соціальної допомоги.

Заявник повинен продемонструвати наявність певного рівня доходу із законних джерел. Його розмір встановлюється щороку. У 2021 він складає 5983,64 євро.

ПРИМІТКА: Дохід можна підтвердити податковою декларацією, CUD, довідками про отримання допомоги через втрату працездатності. Можливе накопичення доходу інших членів сім’ї, які проживають разом.

• Італійська мова рівня А2.

Потрібно продемонструвати знання італійської мови, що відповідає, принаймні, рівню А2 за Загальноєвропейською системою. Здачу мовного тесту необхідно замовити через Інтернет, на веб-сайті компетентної префектури за місцем проживання.

Звільнені від здачі мовного тесту

особи, що отримали міжнародний захист;

діти до 14 років;

іноземці, які мають серйозні обмеження у вивченні мови (сертифіковані державним медичним закладом);

іноземці з дипломом вторинної італійської школи;

іноземці, які володіють мовним сертифікатом рівня А2, отриманого за інтеграційною угодою, виданий MIUE, або MAE, або провінційними центрами освіти дорослих (CPA).

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ЯКЩО ДОЗВІЛ ЄС ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї: ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

Дозвіл на проживання в ЄС для довготривалих резидентів також можна отримати для членів сім’ї на утриманні:

• неповнолітніх дітей, в тому числі діти іншого члена подружжя, народжені поза шлюбом. Неповнолітні, усиновлені, або діти на опікунстві, що прирівнюються до біологічних дітей;

• дорослі діти на утримані, які не можуть забезпечити власних життєвих потреб (із загальною інвалідністю 100%);

• батьки на утриманні;

• батьки старші 65 років.

У разі подачі заяви про надання пермессо ЄС для членів сім’ї, вимагається наявність додаткового доходу та додаткових параметрів для житла.

Вимоги до доходу заявника у разі подачі заяви для членів сім’ї

• річний соціальний мінімум збільшується на половину для кожного члена сім’ї;

• за наявності 2 і більше дітей віком до 14 років, мінімальний дохід зростає вдвічі.

Вимоги до житла (не вимагається від осіб, що отримали міжнародний захист).

Заявник повинен отримати довідку придатності його житла проживанню та відповідність вимогам санітарно-гігієнічним нормам. Її видають у Технічному бюро муніципалітету, де знаходиться будинок, або компетентний орган охорони здоров’я (ASL).

• Родичі заявника повинні проживати в Італії щонайменше 5 років.

Після 2014 року, члени сім’ї власника довготривалого дозволу на проживання ЄС повинні довести своє проживання в Італії принаймні 5 років.

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Причини, які унеможливлюють отримання довготривалого дозволу на проживання ЄС

Заяву на отримання довготривалого дозволу ЄС, можуть відхилити, чи відкликати, за наявності судових вироків (навіть не остаточних) за злочини, що передбачають обов’язковий арешт (art. 380 e 381 c.p.p), а також важкі злочини, (тероризм, зв’язки із мафією, наркотики).

Однак, відхилення заявки не автоматичне. Квестура оцінюватиме кожен випадок окремо, враховуючи інші важливі аспекти, зокрема – родинні зв’язки, соціальна та трудова інтеграція заявника, тривалість проживання в Італії та наявність родинних зв’язків у країні походження.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ: НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заяву на отримання довготривалого дозволу на проживання в ЄС слід подати на наборі бланків, доступних у поштовому відділенні безкоштовно.

Заявник повинен оплатити:

• 30,46 євро за виготовлення дозволу на проживання;

• 100 євро податку;

• гербову марку вартістю € 16;

• 30 євро за відправлення рекомендованого листа та послуги пошти.

Документи, які слід додати до бланку заяви:

• копію усіх сторінок дійсного закордонного паспорта (або іншого еквівалентного документа);

• ксерокопія дійсного дозволу на проживання;

• квитанції про оплату (30,46 євро за виготовлення документу, 100 євро податку) та гербову марку за 16 євро;

• довідку про судимості, чи очікування обвинувачення;

• ксерокопію податкового коду;

• копію документації про прибуток (наприклад, декларація про прибутки: Unico, CUD, квитанції оплати праці);

• копію декларації про гостинність, або користування житлом, або зареєстровані договори оренди, або продажу.

Оскарження відмови, або скасування довготривалого дозволу ЄС

Оскаржити відмову у видачі, або скасування довгострокового дозволу ЄС можна у Регіональному адміністративному суді (TAR), протягом 60 днів.

Відмова, чи скасування пермессо для членів сім’ї, оскаржується у імміграційному відділенні звичайного суду.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da:

Federica Merlo, avvocato

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