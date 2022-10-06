Як отримати субсидію на оплату електроенергії і газу в Італії у 2022-2023 році

У зв’язку із війною Росії з усім цивілізованим світом, в Італії значно зросла ціна на енергоносії, зокрема для приватних споживачів.

Не бажаючи піддаватися енергетичному шантажу, уряд країни ввів субсидію, яка допоможе оплатити рахунки.

Субсидія на світло і газ, це знижка, що застосовується до рахунку за постачання природного газу та електроенергії, що надається домогосподарствам, які відповідають певним економічним вимогам, підтвердженими сертифікатом економічного стану сім’ї ISEE.

ХТО МАЄ ПРАВО НА СУБСИДІЮ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ І ГАЗ

Субсидію можуть отримати усі споживачі, які мають контракт на постачання, що відповідають наступним вимогам:

Показник ISEE не повинен перевищувати 8265 євро увага: відповідно до положення Decreto “Ucraina” del 21 marzo, на період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року, розмір ISEE що дозволяє отримати субсидію складає 12 000 євро замість 8 265);

Показник ISEE не повинен перевищувати 20 000 євро, якщо на утриманні сім’ї є більше 4 дітей.

Отримати субсидію також можуть так звані «непрямі» клієнти, тобто споживачі, які не є мають договору постачання, але використовують для побутових потреб централізоване будинкове газопостачання.

Пенсіонери, та ті хто отримують reddito di cittadinanza;

Неповносправні, які мають потребу у використанні медичних електронних приладів;

тощо.

Бонус можна отримати двома способами:

• Безпосередньо як знижка на рахунок за газ

або

• якщо ви є непрямим клієнтом, повернення коштів на ваш банківський рахунок (тобто, ви оплачуєте рахунок, а потім вам повернуть переплачену суму).

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ

З 1 січня 2021 року більше не потрібно буде подавати окрему заявку для Gas Bonus, достатньо лише наявності дійсного сертифіката ISEE, після чого бонус нараховується автоматично.

Бонус діятиме 12 місяців з моменту активації. Після закінчення цього терміну, бенефіціар повинен оновити сертифікат ISEE.

Для розрахунку показника фінансового стану сім’ї слід звернутися у CAF, патронати, чи синдакати.

РОЗМІР СУБСИДІЇ

Розмір субсидії залежно від ряду факторів, зокрема:

категорія газопостачання;

кліматична зона проживання бенефіціара;

кількість осіб що проживають у домі.

категорія та час використання електронного медичного обладнання, на основі сертифікатів ASL.

тощо.

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