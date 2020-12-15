Як підготуватися до прийому, які документи слід підготувати для підписання контракту із роботодавцем у Префектурі, для завершення процесу легалізації.

Десятки тисяч українців в Італії, які подали документи на легалізацію робочих відносин, очікують в прийому у Префектурі, щоб завершити процедуру санаторії-2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Ось що вам потрібно знати:

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ПОВІДОМЛЕННЯ ІЗ ПРЕФЕКТУРИ

Виклик із префектури надсилається роботодавцю електронною поштою, або на сертифіковану електронну пошту (PEC), вказану в заяві про легалізацію.

Після отримання повідомлення, роботодавець має вісім днів для того щоб подати особисто, через PEC, або рекомендованим листом затребувані документи.

Інструкція, як саме це слід зробити, вказана у листі із префектури.

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ЯКІ ДОКУМЕНТИ СЛІД ПОДАТИ

Ви повинні подати наступні документи:

1. фотокопію дійсного закордонного паспорту паспорту (всі сторінки) якщо дія вашого паспорту закінчилася завчасно, зверніться у консульство України в Італії для вироблення нового.

2. документи які підтверджують вашу присутність в Італії до 8 березня 2020. Ними можуть бути різноманітні документи видані державними установами, або організаціями які виконують функції державних установ (документ що підтверджує відбір фотодикталоскопічних параметрів, грошові перекази, контракт на купівлю телефонної сім картки, візит до лікаря, інші документи). Детальніше про цей документ читайте у попередніх публікаціях на моїй сторінці.

3. декларацію гостинності.

4. довідку про відповідність житла санітарно-гігієнічним нормам.

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ДОКУМЕНТИ ЯКІ ПОВИНЕН ПОДАТИ РОБОТОДАВЕЦЬ

Роботодавець повинен подати наступні документи:

• Фотокопію документа що засвідчує особу та фіскальний код зазначені у заяві на легалізацію

• Фотокопію останньої податкової декларації 730 , разом із квитанцію про її подачу.

• Якщо що для легалізації домашнього працівника у заяві було вказано сумарний дохід із родичами, потрібно подати декларацію про прибутки кожного із них.

• якщо заяву на легалізацію було подано для догляду за неповноправною людиною, потрібно подати копії документів про інвалідність, чи обмежену самодостатність.

• Копію квитанції про оплату контрибуту у 500 євро.

• Заява у INPS про прийом на роботу

• Бланк Ibis M Inps

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ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО ПРОЖИВАННЯ У ПРЕФЕКТУРІ

Після того як префектура розгляне та затвердить подані документи, роботодавець і працівник підписують угоду про проживання.

Далі працівнику видадуть перелік документів, які він повинен подати через італійську пошту для отримання дозволу на проживання в країні.

®Маріанна Сороневич

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