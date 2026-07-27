24 липня 2026 року країни-члени Європейського Союзу погодилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Це рішення забезпечує правову визначеність для мільйонів українців, які були змушені залишити свою країну через повномасштабну російську агресію.
Водночас нова домовленість передбачає важливу зміну: нові заявники, які подаватимуть документи після набуття чинності нових правил, повинні будуть підтвердити, що виїхали з України законно та не порушили вимоги українського законодавства щодо військового обов’язку.
Кого стосуються нові правила?
Важливо зазначити, що обмеження не мають зворотної дії.
✅ Українці, які вже отримали тимчасовий захист в одній із країн ЄС, збережуть усі свої права до 4 березня 2028 року.
❗ Нові вимоги стосуватимуться лише тих осіб, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту після офіційного набуття чинності рішенням.
Які документи можуть вимагати?
Для підтвердження законності виїзду можуть використовуватися:
- закордонний паспорт зі штампом про законний перетин державного кордону України;
- документи в паперовій або електронній формі, що підтверджують звільнення від військової служби;
- документи про виконання військового обов’язку або інші офіційні підтвердження відповідно до українського законодавства.
Кожна держава-член ЄС повинна буде розробити власні процедури перевірки таких документів із дотриманням європейських стандартів захисту прав людини.
Що таке тимчасовий захист?
Тимчасовий захист — це спеціальний механізм Європейського Союзу, який був активований 4 березня 2022 року вперше в історії ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Статус гарантує:
- право на проживання;
- право працювати;
- доступ до медичної допомоги;
- соціальну підтримку;
- доступ дітей до освіти;
- можливість отримання житла та інших соціальних послуг.
Скільки українців користуються тимчасовим захистом?
За даними Ради Європейського Союзу, станом на 31 травня 2026 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали понад 4,38 мільйона громадян України.
Найбільше українців прийняли:
- 🇩🇪 Німеччина;
- 🇵🇱 Польща;
- 🇨🇿 Чехія;
- 🇪🇸 Іспанія;
- 🇮🇹 Італія.
Саме ці країни залишаються основними державами, де українці користуються механізмом тимчасового захисту.
Що буде далі?
Після офіційного затвердження рішення Радою ЄС та його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу нові правила набудуть чинності. Саме з цього моменту держави-члени почнуть застосовувати нові вимоги до осіб, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом.
Рішення підтверджує подальшу підтримку українців з боку Європейського Союзу, водночас враховуючи питання національної безпеки України та виконання громадянами своїх обов’язків відповідно до українського законодавства.