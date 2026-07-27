24 липня 2026 року країни-члени Європейського Союзу погодилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Це рішення забезпечує правову визначеність для мільйонів українців, які були змушені залишити свою країну через повномасштабну російську агресію.

Водночас нова домовленість передбачає важливу зміну: нові заявники, які подаватимуть документи після набуття чинності нових правил, повинні будуть підтвердити, що виїхали з України законно та не порушили вимоги українського законодавства щодо військового обов’язку.

Кого стосуються нові правила?

Важливо зазначити, що обмеження не мають зворотної дії.

✅ Українці, які вже отримали тимчасовий захист в одній із країн ЄС, збережуть усі свої права до 4 березня 2028 року.

❗ Нові вимоги стосуватимуться лише тих осіб, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту після офіційного набуття чинності рішенням.

Які документи можуть вимагати?

Для підтвердження законності виїзду можуть використовуватися:

закордонний паспорт зі штампом про законний перетин державного кордону України;

документи в паперовій або електронній формі, що підтверджують звільнення від військової служби;

документи про виконання військового обов’язку або інші офіційні підтвердження відповідно до українського законодавства.

Кожна держава-член ЄС повинна буде розробити власні процедури перевірки таких документів із дотриманням європейських стандартів захисту прав людини.

Що таке тимчасовий захист?

Тимчасовий захист — це спеціальний механізм Європейського Союзу, який був активований 4 березня 2022 року вперше в історії ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Статус гарантує:

право на проживання;

право працювати;

доступ до медичної допомоги;

соціальну підтримку;

доступ дітей до освіти;

можливість отримання житла та інших соціальних послуг.

Скільки українців користуються тимчасовим захистом?

За даними Ради Європейського Союзу, станом на 31 травня 2026 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали понад 4,38 мільйона громадян України.

Найбільше українців прийняли:

🇩🇪 Німеччина;

🇵🇱 Польща;

🇨🇿 Чехія;

🇪🇸 Іспанія;

🇮🇹 Італія.

Саме ці країни залишаються основними державами, де українці користуються механізмом тимчасового захисту.

Що буде далі?

Після офіційного затвердження рішення Радою ЄС та його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу нові правила набудуть чинності. Саме з цього моменту держави-члени почнуть застосовувати нові вимоги до осіб, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом.

Рішення підтверджує подальшу підтримку українців з боку Європейського Союзу, водночас враховуючи питання національної безпеки України та виконання громадянами своїх обов’язків відповідно до українського законодавства.

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