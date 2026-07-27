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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року: нові заявники повинні будуть підтвердити, що виїхали з України законно

24 липня 2026 року країни-члени Європейського Союзу погодилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Це рішення забезпечує правову визначеність для мільйонів українців, які були змушені залишити свою країну через повномасштабну російську агресію.

Водночас нова домовленість передбачає важливу зміну: нові заявники, які подаватимуть документи після набуття чинності нових правил, повинні будуть підтвердити, що виїхали з України законно та не порушили вимоги українського законодавства щодо військового обов’язку.

Кого стосуються нові правила?

Важливо зазначити, що обмеження не мають зворотної дії.

✅ Українці, які вже отримали тимчасовий захист в одній із країн ЄС, збережуть усі свої права до 4 березня 2028 року.

❗ Нові вимоги стосуватимуться лише тих осіб, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту після офіційного набуття чинності рішенням.

Які документи можуть вимагати?

Для підтвердження законності виїзду можуть використовуватися:

  • закордонний паспорт зі штампом про законний перетин державного кордону України;
  • документи в паперовій або електронній формі, що підтверджують звільнення від військової служби;
  • документи про виконання військового обов’язку або інші офіційні підтвердження відповідно до українського законодавства.

Кожна держава-член ЄС повинна буде розробити власні процедури перевірки таких документів із дотриманням європейських стандартів захисту прав людини.

Що таке тимчасовий захист?

Тимчасовий захист — це спеціальний механізм Європейського Союзу, який був активований 4 березня 2022 року вперше в історії ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Статус гарантує:

  • право на проживання;
  • право працювати;
  • доступ до медичної допомоги;
  • соціальну підтримку;
  • доступ дітей до освіти;
  • можливість отримання житла та інших соціальних послуг.

Скільки українців користуються тимчасовим захистом?

За даними Ради Європейського Союзу, станом на 31 травня 2026 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали понад 4,38 мільйона громадян України.

Найбільше українців прийняли:

  • 🇩🇪 Німеччина;
  • 🇵🇱 Польща;
  • 🇨🇿 Чехія;
  • 🇪🇸 Іспанія;
  • 🇮🇹 Італія.

Саме ці країни залишаються основними державами, де українці користуються механізмом тимчасового захисту.

Що буде далі?

Після офіційного затвердження рішення Радою ЄС та його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу нові правила набудуть чинності. Саме з цього моменту держави-члени почнуть застосовувати нові вимоги до осіб, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом.

Рішення підтверджує подальшу підтримку українців з боку Європейського Союзу, водночас враховуючи питання національної безпеки України та виконання громадянами своїх обов’язків відповідно до українського законодавства.

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