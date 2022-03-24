in Італійське імміграційне законодавство

Інформація для українських біженців в Італії, що приїхали у регіон Фріулі Венеція Джулія

Подаємо корисну інормацію для тих біженців із України, що приїхали у регіон Фріулі Венеція Джулія в Італії.

Подаємо корисну інформацію для біженців з України по регіонах і провінціях Італії.

У цій статті знайдете корисне інфо для тих, що приїхали у регіон Фріулі Венеція Джулія. Якщо ви зупинилися у Трієсте, Горіція, Удіне, Порденоне, переходьте по лінках і читайте потрібну вам інформацію.

Корисна інформація для українських біженців на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії:

Корисна інформація для українських біженців на сайті Департаменту з питань цивільного захисту населення.

На Сайті Цивільного захисту регіону Фріулі Венеція Джулія опубліковано корисну інформація для в’їзду українських біженців в Італію.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у  Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

біженцібіженці в Італії

Безкоштовні онлайн-курсів для вивчення італійської мови

Itabus пропонує українським біженцям безкоштовні міжміські перевезення по Італії