Що таке, і як отримати позику на купівлю нерухомості в Італії

Ті, хто бажає придбати чи реконструювати помешкання, і водночас не може чи не хоче одразу сплатити потрібну суму, може сподіватися на позику.

Що таке позика на квартиру в Італії?

Цією позикою фінансова установа (кредитна спілка, банк чи їх посередники) компенсовують частину вартості нерухомості, яку бажає придбати клієнт.

Деякі фінансові установи покривають 100% вартості, проте у більшості випадків можна отримати 80% від вартості нерухомості. Клієнт зобов’язується виплачувати внесками певну суму упродовж визначеного часу. Внески можуть бути щомісячні, семестрові чи трисеместрові, і виплачуватись від п’яти до тридцяти років.

Той, хто хоче отримати позику на житло, повинен подати відповідний запит до банку чи його посередника. Здебільшого, варто звертатись до банку, послугами якого ви користуєтесь і в якому маєте рахунок. В іншому випадку можна мати проблеми. Якщо ускладнення таки виникнуть, то варто звернутись до посередницьких структур. За їхні послуги потрібно платити, поте вони мають досвід і зв’язки з банками, а це допоможе вам отримати вигіднішу позику.

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Хто може отримати позику

Для того, щоб дістати позику на нерухомість, потрібно мати стабільні доходи (наприклад, контракт на роботу на невизначений період) та зарплатню, яка щонайменше у три рази перевищує місячний внесок.

Додаткова гарантія може забезпечуватися іпотекою нерухомості, яку мають намір придбати за допомогою позики. Застава нерухомості повинна здійснюватися у присутності нотаріуса. Крім того, гарантом вашої позики може виступати третя особа, тоді слід укласти відповідний документ між гарантом та прохачем.

Кредитні установи зазвичай не роблять різниці між громадянами Італії та іноземними клієнтами. Потрібно лише подати дозвіл на проживання, контракт на роботу (краще – на невизначений період), довідку про робочий, не менший ніж три роки, стаж і довідку про тривалість проживання в Італії (не менше чотирьох років).

Пільгових умов для молодих сімей, одружених і тих, хто живе разом, нема. Проте можна передати позику своєму партнеру. Після подачі необхідних документів, банк проведе експертну оцінку нерухомості. Її здійснить довірений спеціаліст банку, він визначить вартість житла.

Фіксований і змінний відсоток

Рішення про надання позики кредитна установа ухвалює після оцінки фінансових можливостей прохача. У випадку позитивного рішення укладають акт позики (переважно одночасно з угодою купівлі/продажу) та видають прохачу визначену суму.

Можна вибрати між пропозиціями, які надає ринок позик з фіксованим і вільним відсотком. „Фіксований відсоток” означає, що до кінця виплати суми позики прохач вноситиме однакову суму відсотка, змінний – сума відсотка може змінюватися з плином часу.

Фіксований відсоток є вищим, проте захищає від трансформацій на ринку. Змінний складає меншу суму, проте не є стабільним – може зростати чи падати, залежно від економічних умов. Останнім часом все частіше запроваджують новий тип – “змішані відсотки”.

Принцип полягає у тому, що відсоткові виплати є змінними перші 5 – 10 років, після цього терміну клієнт і банк переглядають умови на наступний період. Наприклад, на позику, яка виплачуватиметься протягом 30 років обсягом 80%, фіксований відсоток становить приблизно 4.50 процента, а змінний – 3.15.

Якщо ви вирішили взяти позику, потрібно уважно ознайомитися з якнайбільшою кількістю пропозицій на ринку, бо відсоткові ставки у різних банках є різними, до того ж вони встановлюються з суми SPREAD, зафіксованої в усій Європі, та суми прибутку банку, яка складає 1.5% – 2%.

Правильний вибір відсоткової ставки дасть вам можливіть у майбутньому не потрапити у фінансову скруту, коли не можливо виплачувати позику. У випадку невиплат чи періодичної затримки оплати, банк уповноважений запросити у клієнта повернення всієї залишкової суми (з усіма відсотками).

Якщо цей запит не буде задоволений, банк заарештовує іпотечну нерухомість. Ті ж санкції чекають на іноземця, який повернеться на батьківщину, не сплативши усієї позики.

Зміна нерухомості

Що робити, якщо ви вирішили змінити житло до повної виплати позики?

Перед тим, як змінити нерухомість, слід віддати стару позику. Для цього ви можете отримати нову. Від банку залежатиме, чи позбавити клієнта від деяких виплат та неустойку за передчасне погашення позики.

Важливо пам’ятати, що деякі контракти на позику містять поправку, яка забороняє клієнту продаж нерухомості до закінчення виплати позики. У цьому випадку краще уникати підписання таких контрактів. Ви можете офіційно здати у винайм іпотечну нерухомість, ще не виплативши усю суму позики.

Мікеле Патроні Гріффі,

переклад Маріанни Сороневич

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