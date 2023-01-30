Звільнення з роботи в Італії за власним бажанням

В Італії діють спеціальні бланки заяв про звільнення працівників за власним бажанням. Цеповинно запобігти сваволі роботодавців.

Беручи на роботу іноземців, їх часто змушують підписати чистий аркуш паперу. Цим роботодавець забезпечує собі спокій і можливість звільнення працівника будь-коли і без проблем. За потреби на цьому аркуші дописують заяву працівника про звільнення з роботи за власним бажанням.

Для того, щоб роботодавці не могли чинити самоуправство, було введено особливі правила звільнення з роботи за власним бажанням.

Закон передбачає, що заява про звільнення з роботи за власним бажанням (la lettera di dimissioni volontarie), у якій повідомляється про бажання завершити робочі стосунки, може бути подана лише на спеціальних стандартних бланках, запроваджених міжміністерським декретом 21 лютого 2008 № 42 від 19 лютого 2007, що набув чинності 5 березня 2007 року.

Привило стосується усіх працівників, що хочуть розірвати робочі стосунки і мають:

контракти підлеглої роботи , незалежно від їхніх характеристик і тривалості;

контракти про тимчасову і постійну співпрацю, навіть за проектом;

контракти випадкової співпраці;

контракти про співпрацю та участь;

кооперативні та контракти з партнерами;

Процедура звільнення із роботи в Італії за власним бажанням

Працівник, який бажає розірвати робочі стосунки, повинен звернутися до однієї з посередницьких організації:

– мерії;

– центру зайнятості;

– провінційного управління працею;

– регіонального управління працею;

Незабаром посередниками стануть патронати та профспілки. Зацікавлена особа мусить подати відомості, пов’язані із звільненням за власним бажанням, до інформативного банку даних міністерства праці та соціального захисту. Далі вона отримає готовий лист про звільнення з роботи, який потрібно вручити роботодавцю. Альтернативно працівник може роздрукувати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням із спеціальної секції веб-сторінки www.lavoro.gov.it, і заповнити його. Далі подати заяву до однієї з уповноважених посередницьких організацій для підтвердження. Використання нових бланків є обов’язковим, заяву про звільнення у будь-якій іншій формі вважають нечинною. Якщо навіть працівник подасть заяву іншої форми, роботодавець зобов’язаний запропонувати йому зробити це, згідно з новою постановою. На нові бланки вносять код ідентифікації, дату завершення робочих стосунків, загальні дані про робітника, роботодавця та типологію контракту.

Підготувала адвокат Тереза Олівадессе,

переклад Маріанни Сороневич

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