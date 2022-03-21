Що робити із гривнями, якщо ви привезли готівку за кордон

Що робити у випадку вивезення за кордон гривневої готівки, і як вітчизняні та європейські регулятори планують полегшити життя українцям у такій ситуації?

За даними ООН, через війну в Україні близько 6,5 млн людей стали внутрішніми переселенцями, ще понад 3 млн виїхали за межі країни. Два з трьох українців поїхали в Польщу.

Тікаючи від війни, мало хто готувався чи міг спланувати поїздку. Зокрема, це стосується і питання особистих фінансів.

Так, у сусідніх країнах помітно виросла пропозиція готівкової гривні. Тисячі українців перед виїздом за кордон не встигали покласти її на банківський рахунок або не мали змоги придбати за неї іноземну валюту.

Ба більше – чимало українців у перші дні війни спустошували банкомати, переводячи кошти в готівку. Така недовіра до банківської системи зіграла з ними злий жарт після перетину кордону.

Як бути тим, хто опинився з готівковою гривнею за кордоном, і що роблять вітчизняні та європейські регулятори, щоб допомогти українцям?

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Як і де обмінюють гривні за кордоном

Українська валюта слабо конвертована. На відміну від долара та євро, які можна придбати та продати у будь-якій частині світу, обміняти гривню, та ще й за адекватним курсом, майже неможливо.

Навіть у сусідніх країнах обміняти гривні непросто, але варіанти є. У Польщі, куди до війни їхали мільйони українських трудових мігрантів, гривні приймають деякі валютні обмінники. Переважно у великих містах або в прикордонній зоні.

Однак таких обмінників мало, тому вони користуються своїм монопольним становищем, особливо в умовах напливу мільйонів непідготовлених біженців з великою кількістю готівкової гривні та гострою потребою в обміні.

Якщо офіційний курс злотого в НБУ становить 7,29 грн, то в польських валютних обмінних пунктах гривні приймають за вдвічі вищим курсом – 13-14 грн.

Так само з обміном гривні на долари та євро. Курс буде приблизно вдвічі вищим, ніж в Україні.

У банківських установах за кодоном продати гривні майже неможливо. Обміняти їх можна лише в тих банках, які уклали угоди з українським регулятором.

До них належать австрійські Raiffaisen та Erste, молдовський OTP (обмін можливий в тому числі в Угорщині) та румунський Banca Comercială. Українські та іноземні регулятори намагаються розширити цей перелік.

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Багато українців, не бажаючи переплачувати за злоті в обмінних пунктах, шукають способи обміняти гривні всередині українського ком’юніті.

Зокрема, групи українців у Польщі у Facebook заполонили оголошення про купівлю злотих за гривні. Щоправда, і в цих групах курс обміну далекий від ринкового і мало відрізняється від курсу в обмінних пунктах.

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