Хочете отримати соціальну допомогу в Італії? Обрахуйте ваш ISEE

Національний інститут соціального забезпечення Італії (INPS) запустив сервіс для самостійного розрахунку ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) еквівалентний показник економічної ситуації).

ISEE – це ключовий показник для отримання соціальних пільг та державної підтримки. Він визначає право на:

✔️ матеріальну допомогу на дітей;

✔️ знижки на навчання у ВНЗ;

✔️ абонементи на громадський транспорт;

✔️ пільгове харчування у школах та інші соціальні програми.

Як скористатися симулятором ISEE на сайті INPS?

На офіційному сайті www.inps.it доступний онлайн-калькулятор ISEE, який дозволяє швидко оцінити ваш фінансовий стан.

Як знайти розділ для розрахунку:

Перейдіть у Servizi online > Accedi ai servizi > Elenco di tutti i Servizi > ISEE post-riforma 2015

Доступ до сервісу не вимагає PIN-коду або додаткової авторизації

Важливо!

Розрахунок через симулятор є орієнтовним і не замінює офіційний сертифікат ISEE. Для отримання дійсного документа потрібно:

✅ Зареєструватися на сайті INPS (тут уже знадобиться PIN-код)

✅ Оформити сертифікат через CAF (Центри допомоги платникам податків) або профспілки

Використовуйте цей зручний інструмент, щоб заздалегідь дізнатися про можливість отримання соціальних пільг!

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