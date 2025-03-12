Хочете отримати соціальну допомогу в Італії? Обрахуйте ваш ISEE

Національний інститут соціального забезпечення Італії (INPS) запустив сервіс для самостійного розрахунку ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) еквівалентний показник економічної ситуації).
ISEE – це ключовий показник для отримання соціальних пільг та державної підтримки. Він визначає право на:
✔️ матеріальну допомогу на дітей;
✔️ знижки на навчання у ВНЗ;
✔️ абонементи на громадський транспорт;
✔️ пільгове харчування у школах та інші соціальні програми.
Як скористатися симулятором ISEE на сайті INPS?
На офіційному сайті www.inps.it доступний онлайн-калькулятор ISEE, який дозволяє швидко оцінити ваш фінансовий стан.
Як знайти розділ для розрахунку:
- Перейдіть у Servizi online > Accedi ai servizi > Elenco di tutti i Servizi > ISEE post-riforma 2015
- Доступ до сервісу не вимагає PIN-коду або додаткової авторизації
Важливо!
Розрахунок через симулятор є орієнтовним і не замінює офіційний сертифікат ISEE. Для отримання дійсного документа потрібно:
✅ Зареєструватися на сайті INPS (тут уже знадобиться PIN-код)
✅ Оформити сертифікат через CAF (Центри допомоги платникам податків) або профспілки
Використовуйте цей зручний інструмент, щоб заздалегідь дізнатися про можливість отримання соціальних пільг!
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