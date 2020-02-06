Куди можна летіти прямим рейсьм із аеропорту “Львів”

Цього року з аеропорту у Львові збільшиться частота виконання рейсів на існуючі напрямки, а також відкрили нові авіарейси.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міжнародного аеропорту “Львів”. Отож, далі надаємо перелік напрямків різних перевізників, які планують відкрити, а також коли відбуватимуться польоти:

Українська авіакомпанія Sky Up

Львів – Рим (Італія): рейси відбуватимуть у вівторок, четвер і неділю з 29 березня. Квитки уже доступні у системі бронювання. Ціна стартує від 2185 гривень.

Львів – Неаполь (Італія): літатиме щовівторка та п’ятниці з 30 березня, вартість польоту – від 1688 гривень;

Львів – Мілан, аеропорт “Бергамо” (Італія): літатиме щопонеділка та щоп’ятниці з 30 березня, ціна польоту стартує від 1936 гривень;

Львів – Іракліон (Греція): літатиме у середу та суботу з 2 травня, ціна – від 2930 гривень;

Львів – Барселона (Іспанія): щовівторка та щоп’ятниці з 29 травня, вартість стартує від 2930 гривень;

Львів – Батумі (Грузія): рейси у вівторок та п’ятницю з 29 травня, перелік коштуватиме від 2185 гривень;

Львів – Бургас (Болгарія): літатиме кожних 10 днів, розпочинаючи з 3 червня, ціна стартує від1638 гривень.

Українська авіакомпанія Windrose

Львів – Бориспіль (Київ): щодня з частотою двічі на день з 13 квітня, а з 1 червня – тричі на день;

Львів – Бургас (Болгарія): щовівторка і щоп’ятниці з 5 червня;

Львів – Родос (Греція): щовівторка і щоп’ятниці з 29 травня;

Львів – Іракліон (Греція): кожного четверга з 30 квітня, а з 8 червня по понеділках і четвергах.

Угорська авіакомпанія Wizz Air

Львів – Будапешт (Угорщина): літатиме у середу і неділю з 29 березня, ціна на квитки від 1349 гривень.

Авіакомпанія із Ірландії Ryanair

Львів – Будапешт (Угорщина): рейси у четвер і неділю з 29 березня;

Львів – Познань (Польща): у середу і неділю з 1 квітня;

Львів – Варшава (Модлін): кількість рейсів зросте з трьох до п’яти на тиждень.

Українська авіакомпанія Jonika Airlines

Львів – Афіни (Греція): рейси відбуватимуться по неділях з 24 квітня.

Джерело інформації: Facebook-сторінка Міжнародного аеропорту “Львів”