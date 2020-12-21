Традиції святкування Різдва в Італії

Buon Natale! Саме так різдвяне привітання звучить по-італійськи. Як відомо, населення Аппенінського півострова народ гарячий.

Саме тому чимало людей вважають, що святкування Різдва у них відбувається зі справжнім південним темпераментом. Але ні! Ревні католики, італійці понад усе шанують свою родину, тому Різдво в Італії проходить тихо і мирно, за великими святковими столами.

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За ними збирається уся родина. Традиційна страва риба. Подекуди на святковому столі її до 20-ти видів. Серед цього всього рибного різноманіття виділяється смажений або ж запечений вугор. Найважливіший елемент застілля – апетитний та ароматний міланський пиріг “Панеттоне”. Кожна італійська господиня пече його по своєму, але в результаті практично завжди пиріг виходить неперевершеним. Ще б пак, рецепту “Панеттоне” понад 500 років.

До Різдва італійці починають готуватися ще з початку грудня. 13-го числа, в день Святої Лючії, по всій Італії відкриваються традиційні різдвяні базари, а на центральних площах міст встановлюють Презеппе – традиційні різдвяні Вертепи. Найбільший та найгарніший з них, звісно ж, на площі святого Петра у Ватикані. Коли вечоріє, вертеп підсвічується спеціальним світлом, і тоді складається враження, що світиться фігурка новонародженого малятка Ісуса.

До речі, в Італії християнські різдвяні традиції тісно переплелися з язичницькими. Адже 25 грудня починаються Сатурнплії – день зимового сонцестояння. Його відзначали ще в римській імперії. В цей день італійці запалюють в камінах масивне поліно, яке повинно горіти аж до нового року.

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І звісно що, найбільше тішаться з Різдва маленькі італійці. В них є свій Санта – Баббо Наталє. Вони пишуть йому листи, де зазначають, що саме хочуть отримати на Різдво. Як правило, це книжки, солодощі та улюблені ляльки.

Ну і звісно, яке ж католицьке Різдво без традиційної промови Папи Римського. І для більшості римлян вона звучить не по телевізору, а вживу, адже до площі святого Петра рукою подати.