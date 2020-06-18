Ryanair відкриває рейси зі Львова у три міста в Італії

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з 6 липня відкриває рейси з аеропорту «Львів» до Мілана, Рима та Болоньї. Квитки на рейси уже доступні у системі бронювання Ryanair.

Загалом у липні Ryanair відкриє 11 рейсів в Італію з чотирьох українських міст. З 6 липня стартують польоти та такими маршрутами:

Київ-Рим

Київ-Мілан (Бергамо)

Львів-Болонья

Харків-Мілан (Бергамо)

Одеса-Мілан (Бергамо)

Одеса-Болонья

7 липня Ryanair відкриє ще кілька рейсів:

Київ-Болонья

Київ-Катанія

Львів-Мілан (Бергамо)

8 липня:

Львів-Рим

Одеса-Рим

Рейси в Італію зі Львова Ryanair здійснюватиме двічі на тиждень: до Мілана (Бергамо) по вівторках і суботах, у Рим (аеропорт Ф’юмічіно) – по середах і неділях, у Болонью – по понеділках і п’ятницях. Ціни на квитки стартують від 40 євро в одну сторону. Наразі продаж квитків доступний лише на перші два тижні липня.

Нагадаємо, у квітні Ryanair отримала дозвіл від Авіаційної влади Італії (ENAC) на рейси з України в Італію. В кінці березня – на початку квітня відкрити рейси з України в Італію мав український лоукост-перевізник SkyUp, однак авіаперевізник відклав свої плани через пандемію Covid-19.

Італія відкрила свої кордони для іноземців з середи, 3 червня.

Зазначимо, що через карантин ірландський лоукостер Ryanair скасував частину регулярних рейсів у міста Європи. Наприклад, зі Львова наразі недосутпне бронювання квитків на рейси до Веце (Дюссельдорф), Варшаву, Краків та Познань. Решту рейсів з аеропорту «Львів» авіакомпанія планує відновити у липні.

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