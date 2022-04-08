Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Щойно було призупинено право членства Росії у Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини”, – написав він у твіттері.

Кулеба подякував усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї ООН та “обрали правильний бік історії”.

Рішення про вигнання Росії з Ради з прав людини ООН підтримали 93 країни із 193 членів Генеральної асамблеї. 24 проголосували проти, 58 – утрималися.

Крім РФ, це рішення не підтримали Алжир, Білорусь, ПАР, Китай, Киргизстан, Казахстан, Нікарагуа, Габон, Лаос, Конго, Куба, Малі, Іран, Сирія, Казахстан, Ефіопія, Еритрея, Болівія, Бурунді, Таджикистан, Узбекистан, Зімбабве і Північна Корея.

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Оновлення: Незабаром після голосування Генасамблеї ООН про призупинення членства Росії в Раді з прав людини заступник постпреда РФ при ООН Геннадій Кузьмін заявив, що Росія сама виходить із Ради з прав людини сьогодні ж.

Ухвалену резолюцію він назвав “неправомірним та політично мотивованим кроком”, передає російська служба Бі-бі-сі.

Напередодні майже 40 правозахисних організацій світу закликали виключити Росію з Ради ООН із прав людини. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну із закликом виключити РФ з організації виступили США та Велика Британія.

Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія – в лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі. Каддафі вбили в жовтні 2011 року.

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Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006 на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

16 березня Росія була виключена з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.

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