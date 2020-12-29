Антибіотик для профілактики усього. Чим загрожує ця шкідлива звичка

У багатьох країнах купити ці препарати без рецепта неможливо, в Україні ж – легко.

Про це повідомляє газета “Експрес“.

У 2020 році українці вживають антибіотики у 40 разів більше, ніж раніше, заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. І дуже часто призначають ці ліки собі самостійно.

За кордоном, зокрема у Франції, Іспанії, Португалії, ви не купите антибіотик без рецепта лікаря. В Україні ж це зробити легко. І попри те, що безконтрольне лікування шкодить здоров’ю населення, МОЗ не поспішає розв’язувати проблему.

Читайте також: ЯК В ІТАЛІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ МАГАЗИНИ ТА РЕСТОРАНИ НА РІЗВО І НОВИЙ РІК

…Біля продуктового ринку — аж п’ять аптек. Стаю в чергу до однієї з них. Запитую жінку поряд, чи не антибіотик вона прийшла купити і чи буває, що купує їх без призначення.

“Ні, — каже. — Я спілкуюсь із сімейним лікарем і купую антибіотик лише після призначення”.

“А я завжди купую без рецепта, — приєднується до розмови пані Олександра, що також стоїть у черзі. — П’ю для профілактики, щоб точно ніякий вірус не причепився”.

Біля каси жінка похилого віку теж просить антибіотик. Питаю: “Ви за рекомендацією лікаря берете?” — “Ні, — здивовано відповідає пані Неля. — Це від вірусу та інфекції. П’ю одну таблетку вдень, для профілактики коронавірусу”.

В іншій аптеці запитую фармацевтку, чи є “антибіотик для профілактики коронавірусу”. Вона, на моє здивування, без зайвих запитань пропонує на вибір три препарати: від 60 до 300 гривень…

Аптекарка без зайвих запитань пропонує на вибір три “антибіотики для профілактики коронавірусу”: від 60 до 300 гривень.

Утім насправді антибіотик НЕ впливає на коронавірус. А якщо в аптеці вам кажуть, що це так, знайте: працівники просто хочуть заробити на вас.

Читайте також: ІТАЛІЯ ВАКЦИНУВАТИМЕ ВСІХ ІНОЗЕМЦІВ ВІД КОРОНАВІРУСУ БЕЗКОШТОВНО

“Використовувати антибіотик для профілактики будь-чого немає жодного сенсу, — пояснює Ольга Гордієвич, сімейна лікарка. — Ці ліки здатні руйнувати та знищувати бактерії (!), які до них чутливі.

Так, часто вірусні інфекції (зокрема й COVID-19) ускладнюються бактерійним запаленням, і власне тоді потрібне призначення антибіотика. Але визначити потребу в додатковій антибіотикотерапії та правильно дібрати препарат може лише лікар!

Самовільне призначення антибіотиків є великою проблемою та веде до розвитку стійких бактерій, які в майбутньому буде неможливо подолати”.

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський, який рятує хворих на COVID-19 у Київській міській лікарні №4, додає: “Вживання антибіотика на ранній фазі коронавірусної хвороби небезпечне, адже може спровокувати різке погіршення стану і посилити набряк легень”.



Тим часом у МОЗ, хоч і знають про проблему, не поспішають її вирішувати. Аж з 2022 року в Україні планують відпускати антибіотики тільки за рецептом. А до цього часу, виходить, їх безконтрольне вживання буде нищити здоров’я людей.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії