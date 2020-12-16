“Не робимо щеплень собі і своїм дітям, бо діти після цього стають тупими або розумово відсталими”. “У вакцинах містяться збудники невиліковних хвороб – раку, СНІДу, туберкульозу”. “У мене знайома працює лікарем, своїм дітям щеплень не робить і іншим не радить”.

Це думки людей різного віку, різних професій з різних міст і сіл України. У них є діти, і вони свідомо не роблять їм щеплення.

Звідки взялися і який масштаб мають антивакцинальні настрої в Україні, а також чому українці бояться вакцин, розбиралася BBC News Україна.

Суцільна недовіра

В Україні не довіряють вакцинації в цілому і виробникам вакцини зокрема, не довіряють медикам, які роблять щеплення і умовам, у яких зберігаються вакцини, бояться хвороб і побічних ефектів через вакцинацію – такі причин відмов від вакцинації в останні роки наводять у дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

За останні 10 років антивакцинальні настрої в Україні дуже посилилися, а кількість вакцинованих дітей постійно зменшувалася.

Прямим наслідком низького рівня вакцинації лікарі називають спалах кору, який триває зараз в Україні, – з осені 2017 року вже понад 100 тисяч українців захворіли на кір. Україна – “лідер” по цій хворобі у світі.

Чому ж українці перестали довіряти і лікарям, і вакцинам?

У 2008-му році після щеплення проти кору у Краматорську помер старшокласник Антон Тищенко, якого вакцинували закупленою МОЗ індійською вакциною. Тоді ще сто людей потрапили до лікарні, а президент Віктор Ющенко після цього випадку скасував обов’язкову вакцинацію.

Цей випадок спровокував кризу довіри до вакцинації, вважає керівник програм з комунікації та розвитку ЮНІСЕФ Україна Анна Суходольська.

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Проблема в лікарях і в політиках

“Так, драматично рівень щеплень впав після 2008 року, але ці зерна впали у підготовлений ґрунт”, – вважає імунолог Федір Лапій.

На думку експерта, тоді, у 2008 році, не провели кризову комунікацію, люди не мало чітких відповідей від медиків, а медики не мали знань, тому це все разом дало такий результат – антивакцинальні настрої почали рости.

Медики – основне джерело дезінформації про щеплення, вважає імунолог Федір Лапій

“Медики – основне джерело дезінформації, основне джерело формування негативного ставлення до вакцинації. Це питання освіти, підготовки, селекції кадрів”, – говорить про проблему лікарів пан Лапій.

За його словами, в Україні є цілий пласт лікарів, які були некомпетентними в питаннях вакцинації, які ставили під сумнів потребу у вакцинації взагалі. “Це говорять професори, викладачі на лекціях. Це чують студенти”, – каже пан Лапій.

При цьому, за його словами, в Україні не було сильних медичних товариств з науковою базою, які могли б на високому рівні досліджувати питання щеплення, але була залежність від політичних впливів. З 2010 року до цих проблем додалися ще і проблеми з фінансуванням, розповідає імунолог Федір Лапій.

Ця тема постійно політизується і часом навіть деякі науковці виступають проти вакцинації. Зокрема, через професорів і академіків, які, наприклад, протистоять МОЗ, доносяться міфи про щеплення.

Відсутність безкоштовних вакцин у лікарнях та перебої з поставками також мали значний вплив на рівень щеплення, говорять медпрацівники у дослідженні “Соціоконсалтинг”. А нестача вакцин в Україні впродовж років була дуже відчутною. Лише у 2018 році, уперше за 7 років, Україна була повністю забезпечена вакцинами, відповідно до календаря щеплень, заявляють у МОЗ.

Тролі та вакцинація

В Україні, починаючи з 2009 року, велася спланована кампанія проти вакцинації, вважає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Ознаки спланованої кампанії, але на світовому рівні, побачили і автори дослідження, опублікованого у 2018 році в авторитетному медичному виданні American Journal of Public Health.

Там йшлося про те, що у 2014-2017 роках боти в соціальних медіа та російські тролі поширювали дезінформацію про вакцини в Twitter, щоб посіяти розбрат в суспільстві та розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення.

Російські тролі сіють розбрат у світі фейками про вакцинацію

Акаунти тролів, які намагалися вплинути на вибори в США, також писали про вакцини, стверджують американські дослідники. При цьому пости були як за, так і проти вакцинації, щоб створити ілюзію балансу.

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Не бачимо, не страшно

На те, що антивакцинальні настрої зростають не тільки в Україні, але у світі, вказують і у Центрі громадського здоров’я МОЗ. Вони викликані тим, що люди перестали боятися базових інфекцій, оскільки не стикаються з ними.

Всесвітня організація охорони здоров’я навіть визнала антивакцинальні настрої однією з головних загроз людству.

Чим більше батьки знають про різні захворювання, їхні наслідки, тим більше серед них прибічників вакцинації і тим вищий рівень щеплення їхніх дітей, дослідили тенденцію у “Соціоконсалтингу”.

“Низький рівень обізнаності є передумовою до легковірного сприйняття негативної інформації про наслідки щеплень, яку періодично публікують у ЗМІ та соціальних мережах”, – каже Валерія Сало, головний фахівець з комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ.

За її словами, спільними рисами антивакцинальних тверджень є недостовірна інформація, емоційне забарвлення повідомлень, посилання на конспіративні теорії. Однак основною причину антивакцинальних настроїв, кажуть у центрі, є недовіра до держави та системи охорони здоров’я.

Фальшиві довідки

У ЮНІСЕФ оцінюють обсяг фальшивих довідок в Україні у 2018 у 30%, щоправда, не уточнюючи, як саме обраховували цю кількість. Без довідок про вакцинацію дітей не приймають до дитсадків і шкіл, але в інтернеті можна знайти десятки оголошень з пропозицією виготовити фальшивий документ.

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Ставлення змінюється

Попри поширення антивакцинальних настроїв, ставлення до щеплення в Україні поступово змінюється. У МОЗ розгорнули масштабну інформаційну кампанію з вакцинації і почали цілу спецоперацію з виїздом мобільних бригад, що роблять щеплення дітям на західній Україні, де найвищі показники захворювання на кір. У 2018 році понад 90% однорічних дітей і дітей шестирічного віку отримали щеплення від кору.

Крім того, за даними ЮНІСЕФ, якщо у 2008 році позитивно до вакцинації ставились лише 28% батьків, то у 2017 році їхня кількість зросла втричі – це 75%.

У 2019 році вже 88% батьків сказали, що вакцинують або намагаються вакцинувати своїх дітей згідно з календарем щеплень – порівняно з 63% у 2014 році. Такі дані наводить ЮНІСЕФ за опитуванням, проведеним у 2019 році.

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