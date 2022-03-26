Відомий італійський виробник шин Pirelli згортає діяльність у Росії

Один з найбільших світових виробників шин італійська компанія Pirelli оголосила про призупинення діяльності в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

“Інвестиції в Росію призупинені, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежена фінансуванням зарплат та послуг для співробітників”, – наголосили в компанії за підсумками засідання ради директорів.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що є низка великих компаній, які досі не пішли з Росії. Серед них була Pirelli.

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