Відпустка по-італійськи. Як в Італії відпочивають навесні

Чимало італійців проводять весняні свята поза домівками, причому їздять не лише до коханої родини, а й на море — у південні провінції, де навесні відчутно тепліше, ніж у Ломбардії чи П’ємонті.

За прогнозами італійського Центру моніторингу туризму, цьогоріч на вихідні, пов’язані з двома святами (9 квітня — Великдень за Григоріанським календарем, 25-го — День Визволення), у подорожі вирушать понад 16 мільйонів жителів Італії. Вони витратять на це близько 4 мільярдів євро!

Зокрема, перед Великодніми святами свої домівки покинуть щонайменше 8 мільйонів італійців, 60% з яких проведуть поза домом дві ночі, а 20% поїдуть аж на цілий тиждень. А на День Визволення й решту тижня після цього національного свята, інформує Центр моніторингу туризму, коротку відпустку запланували собі 8,2 мільйона італійців.

Серед 20 регіонів Італії найпопулярнішими серед квітневих мандрівників є ті, що мають вихід до моря — Тоскана, Лаціо, Емілія-Романья, Апулія, Ліґурія, Венето й Кампанія. Ті ж італійці, що у квітні виберуться за кордон, нададуть перевагу Франції, Іспанії та Греції.

За даними Центру моніторингу туризму, найпопулярнішими напрямками внутрішнього туризму на Великодні свята будуть морські курорти (їх оберуть 22% італійських мандрівників), міста, відомі історичними й архітектурними пам’ятками, а також села (разом 28%).

А тим часом…

Влада розташованого на Адріатичному узбережжі італійського курорту Річчоне від початку сезону (від 1 квітня) заборонила паління на пляжах у прибережній смузі – на відстані менше п’яти метрів від води.

Як пише Corriere della Sera, цього року на пляжах Річчоне можна буде курити хіба що під парасольками, де є попільнички. Видання зазначає, що нова заборона, до якої мають намір приєднатися інші курорти Італії (зокрема, сусідній Ріміні, «столиця» пляжного відпочинку в цій країні), має запобігти забрудненню піску й моря недопалками — поширеним пляжним сміттям.

«Мусимо захистити довкілля, — аргументує міська голова Річчоне Даніела Анджеліні. — Під пляжними парасольками є попільнички, а ті курортники, що палять цигарки біля берега, зазвичай кидають недопалки просто в море».

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