Вінегрет: класичні та оригінальні рецепти улюбленого салату

Цей салат з овочів можна готувати як на свято, так і у звичайний день.
Вінегрет – один з найулюбленіших салатів кожної сім’ї. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М’якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста.
Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.
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Класичний рецепт вінегрету
Буряк – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Картопля – 2 шт.
Солоні огірки – 1 шт.
Капуста квашена – 100 г.
Сіль.
Рослинна олія – 3 ст. л.
Оцет – 1 ст. л.
Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити від бруду і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк – 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і остудити, очистити від шкірки.
Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком.
Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами – додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий – змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.
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Вінегрет з оселедцем
Морква – 2 шт.
Картопля – 4 шт.
Оселедець – 300 г.
Зелена цибуля – 60 г.
Капуста квашена – 300 г.
Солоні огірки – 5 шт.
Зелений горошок – 200 г.
Буряк – 2 шт.
Рослинна олія – 4 ст. л.
Оцет – 1 ст. л.
Сіль за смаком.
Перець чорний мелений.
Картоплю і моркву разом відварити до готовності (25 хвилин). Буряк варити 50 хвилин. Очистити овочі і порізати однаковими кубиками. Нарізати кубиками солоний огірок, зелену цибулю подрібнити. Готовий оселедець в банці нарізати середніми шматками. Кріп дрібно нарізати, з горошку злити воду.
Всипати в глибоку миску моркву, картоплю і зелений горошок, перемішати. Додати буряк, зелену цибулю і квашену капусту. Додати філе оселедця і перемішати. Посолити і поперчити салат, заправити сумішшю олії і оцту. Всипати в салат подрібнену зелень і знову перемішати.
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