Вінегрет: класичні та оригінальні рецепти улюбленого салату

Цей салат з овочів можна готувати як на свято, так і у звичайний день.

Вінегрет – один з найулюбленіших салатів кожної сім’ї. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М’якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста.

Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.

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Класичний рецепт вінегрету

Буряк – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 2 шт.

Солоні огірки – 1 шт.

Капуста квашена – 100 г.

Сіль.

Рослинна олія – 3 ст. л.

Оцет – 1 ст. л.

Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити від бруду і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк – 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і остудити, очистити від шкірки.

Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком.

Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами – додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий – змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.

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Вінегрет з оселедцем

Морква – 2 шт.

Картопля – 4 шт.

Оселедець – 300 г.

Зелена цибуля – 60 г.

Капуста квашена – 300 г.

Солоні огірки – 5 шт.

Зелений горошок – 200 г.

Буряк – 2 шт.

Рослинна олія – 4 ст. л.

Оцет – 1 ст. л.

Сіль за смаком.

Перець чорний мелений.

Картоплю і моркву разом відварити до готовності (25 хвилин). Буряк варити 50 хвилин. Очистити овочі і порізати однаковими кубиками. Нарізати кубиками солоний огірок, зелену цибулю подрібнити. Готовий оселедець в банці нарізати середніми шматками. Кріп дрібно нарізати, з горошку злити воду.

Всипати в глибоку миску моркву, картоплю і зелений горошок, перемішати. Додати буряк, зелену цибулю і квашену капусту. Додати філе оселедця і перемішати. Посолити і поперчити салат, заправити сумішшю олії і оцту. Всипати в салат подрібнену зелень і знову перемішати.

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