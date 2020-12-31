Віршовані привітання з Новим 2021 роком

Новий рік ось-ось постукає до нас, тому треба встигнути привітати всіх дорогих людей.

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Утіхи й радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

* * *

Нехай любов цвіте під вашим дахом

Живіть без бід, без помилок, без страху!

Живіть, немов у безтурботній казці!

В родинній посмішці, у Божій ласці!

Відчуйте чарівні ангельські кроки

Бо вас весь світ вітає з Новим роком!

***

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

* * *

Коли кружляє сніг лапатий

В пухнастій білій круговерті,

Коли весь світ не хоче спати,

Від сміху й блиску феєрверків,

Коли позаду всі незгоди,

Усі образи і мороки

Я скористаюся з нагоди

Й вас привітаю з Новим Роком!

* * *

Черговий рік – це лиш фрагмент життя,

Черговий кадр у цім чарівнім світі.

Хай в цьому кадрі буде більше світла,

А тіні всі хай кануть в небуття.

* * *

Хай промені сонця блищать у твоїх зіницях,

Хай світло нічних ліхтарів огортає теплом,

Нехай в цьому році омріяне точно здійсниться,

А дні будуть сповнені ніжністю, світлом й добром.

* * *

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому році!

* * *

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з Вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

* * *

Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям Вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,

Щоб життя було, як свято!

* * *

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!

* * *

Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!

Бажаєм вам щастя, здоров’я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

* * *

Вітаю зі святом світлим і казковим,

Що п’янить оселю духом ялинковим!

Доброго здоров’я, друзів незрадливих,

І в Новому Році днів лише щасливих!

* * *

Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім’ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!