Віршовані привітання з Новим 2021 роком

Новий рік ось-ось постукає до нас, тому треба встигнути привітати всіх дорогих людей.
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату –
Утіхи й радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!
* * *
Нехай любов цвіте під вашим дахом
Живіть без бід, без помилок, без страху!
Живіть, немов у безтурботній казці!
В родинній посмішці, у Божій ласці!
Відчуйте чарівні ангельські кроки
Бо вас весь світ вітає з Новим роком!
***
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
* * *
Коли кружляє сніг лапатий
В пухнастій білій круговерті,
Коли весь світ не хоче спати,
Від сміху й блиску феєрверків,
Коли позаду всі незгоди,
Усі образи і мороки
Я скористаюся з нагоди
Й вас привітаю з Новим Роком!
* * *
Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі.
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття.
* * *
Хай промені сонця блищать у твоїх зіницях,
Хай світло нічних ліхтарів огортає теплом,
Нехай в цьому році омріяне точно здійсниться,
А дні будуть сповнені ніжністю, світлом й добром.
* * *
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік –
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
* * *
З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з Вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!
* * *
Рік Новий – казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!
* * *
Коли проб’є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!
* * *
Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!
Бажаєм вам щастя, здоров’я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
* * *
Вітаю зі святом світлим і казковим,
Що п’янить оселю духом ялинковим!
Доброго здоров’я, друзів незрадливих,
І в Новому Році днів лише щасливих!
* * *
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!