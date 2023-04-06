Вітання із Великоднем італійською мовою із перекладом українською

Пропонуємо вам вітання із Великоднем італійською мовою, якими ви можете привітати ваших колег по роботі, чи друзів.

“Ti auguro di trascorrere una Pasqua piena di pace e serenità.”

“Бажаю вам Великодня, сповненого миру і спокою”.

“La primavera porta profumo di rinascita, speranza e serenità. Buona Pasqua.”

“Весна приносить аромат відродження, надії та спокою. Щасливого Великодня”.

“Ti auguro una benedetta Pasqua: che questa sia l’opportunità per purificarsi ed essere grati del dono della vita.”

“Бажаю вам благословенного Великодня: нехай це буде нагодою очиститися і бути вдячними за дар життя”.

“Spero che tu possa passare questa giornata di pace circondato dalle persone che contano di più per te. Buona Pasqua a te e ai tuoi cari.”

“Сподіваюся, ви зможете провести цей мирний день в оточенні людей, які мають для вас найбільше значення. Щасливої Пасхи вам і вашим близьким”.

“Una buona e soleggiata Pasqua al più bello dei fiori. È il tuo tempo per sbocciare.” (вітання для жінок із якими у вас романтичні стосунки).

“Бажаю доброго і сонячного Великодня, тобі – найкрасивішій з квітів. Настав твій час розквітати”.

“Possa il sole splendere su di te in questa bellissima giornata di Pasqua.”

“Нехай сонце світить вам у цей прекрасний великодній день”.

“Tanti benedetti auguri di buona Pasqua: possa la luce splendere su di te e i tuoi cari e portare serenità nei vostri cuori.”

“Багато благословенних побажань щасливої Пасхи: нехай світло осяє вас і ваших близьких і принесе спокій у ваші серця”.

“Buona Pasqua, spero che questa giornata ti porti abbondanza: di serenità, gioia e uova di cioccolata.”

“З Великоднем, бажаю, щоб цей день приніс вам достаток: спокою, радості і шоколадних яєць”.

“La Pasqua e la primavera sono arrivate: quale miglior momento per diffondere amore e bellezza?”

“Великдень і весна прийшли: це найкращий час для поширення любові і краси”

“Buona Pasqua, questo è il giorno in cui possiamo tutti ricominciare: dipingiamo la nostra tela bianca con i colori della gioia, della pace e dell’amore.”

“З Великоднем, це день, коли ми всі можемо почати все спочатку: розфарбуймо наше чисте полотно кольорами радості, миру і любові”.

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