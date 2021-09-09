В Україні закликають не купувати небезпечні італійські йогурти

Як повідомили у пресслужбі Держпродспожислужби Львівської області, жителів області просять не купувати йогурти італійського виробника Granarolo. У складі цих продуктів виявили перевищення одного зі стабілізаторів.

У йогуртах вміст камеді рожкового дерева перевищує MRL для оксиду етилену. Перевищення допустимої норми такого компоненту зафіксували у Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) ще 31 серпня.

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Відомо, що партію небезпечних йогуртів Granarolo SpA експортували з Італії для продажу по Україні. Місцем поставки був Харків, зокрема ТОВ «Дистрибуційна-логістична компанія «Пілот».

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