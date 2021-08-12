Невелика кількість вакцинованих поскаржилися на три нові побічні ефекти від вакцин проти COVID-19 Pfizer і Moderna.

Тепер Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вивчить ці реакції, щоб визначити, чи можуть вони – побічні ефекти від вакцин проти COVID-19 , повідомляє Reuters.

Йдеться про:

багатоформну еритему – форму алергічної реакції на шкірі,

гломерулонефрит – запалення нирок,

нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

В EMA не повідомили подробиць про те, скільки випадків нових станів було зареєстровано після вакцинації щепленнями Pfizer і Moderna, але заявили, що попросили у компаній додаткові дані для вивчення будь-якого потенційного зв’язку між ними.

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Минулого місяця регулятор виявив можливий зв’язок між дуже рідкісним запаленням серця і мРНК-вакцинами.

Однак EMA і Всесвітня організація охорони здоров’я підкреслили, що користь від цих вакцин переважує будь-які ризики, пов’язані з ними.

Нагадаємо, мРНК-вакцини Moderna і Pfizer – це так звані “генетичні” вакцини нового покоління. Вони “навчають” наші клітини боротися із “загарбниками” у нашому організмі.

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