Паспорти вакцинації від COVID-19 стануть необхідною умовою допуску до Європи – в тому числі і з третіх країн. Це активно обговорюється на міждержавному рівні.

Ба більше того, багато країн ЄС вже самостійно впроважують такі “паспорти” у межах своїх країн.

Про те, яка доля чекає тих, хто не матиме паспортів вакцинації, та де вже такі документи запроваджено розповідає в ексклюзивному матеріалі “Це моя Україна“.

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Паспорти вакцинації у Європі

За словами міністра охорони здоров’я Польщі Анни Головаської, громадяни країни, які вакцинуються від коронавірусу, після другої дози вакцини отримають документ про підтвердження щеплення.

Після того як людина вакцинується, прийде підтвердження у вигляді QR–коду, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду або облікового запису системи охорони здоров’я.

Документ також можна буде отримати в роздрукованому вигляді. За словами міністра, такий документ називається «паспортом вакцинованої особи» і людина, його має, може використовувати права, на які мають право вакциновані люди.

Подібні «паспорти вакцинації» видаватиме і Данія. Міністерство охорони здоров’я країни почне їх випускати на початку 2021 року.

Громадяни Данії, які зроблять щеплення, зможуть отримати документ через спеціальний сайт, після того як увійдуть в систему за допомогою захищеного цифрового ідентифікатора.

Ідею про «паспорти вакцинації» від коронавірусу в тестовому режимі реалізував Ізраїль.

Завдяки спеціальній програмі жителі країни, які отримали дві дози вакцини, можуть відвідувати культурні та спортивні заходи, виходити на роботу, за покупками і не проходити спеціальний карантин, виїжджаючи за кордон.

В Угорщині, в свою чергу, тестують електронний «паспорт коронавирусу». У спеціальному додатку можна відстежити інформацію щодо тестів за останні два тижні і вакцинації. Подібний проект розробляє і Естонія.

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В Греції також виступають за введення “паспорту вакцинації”:

«Акцент буде зроблений на вакцинацію громадян країн–членів ЄС в найближчі два місяці: Нашим пріоритетом є робота з відновлення вільного пересування між країнами–членами та третіми країнами якомога швидше.

Тому ми повинні забезпечити вільне пересування людей, вакцинованих проти Covid–19. Це можна зробити за допомогою стандартного документа, що підтверджує успішну вакцинацію людини.

Він скоро буде запущений в Греції і стане моделлю для ЄС» – пише у своєму листі прем’єр-міністр Греції до іних країн-учасниць ЄС.

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Впровадження паспорту вакцинації

При цьому провідні техногіганти, серед яких Microsoft і Oracle, оголосили, що створюють коаліцію VCI. Вона займеться розробкою цифрового паспорта вакцинації, в тому числі від коронаввіусу.

Передбачається, що саме ця версія документа стане єдиним стандартом на міжнародному рівні.

Сама ідея введення подібного «паспорта вакцинації» офіційно планується обговорити 21 січня на саміті Євросоюзу.

При цьому в обговореннях чиновників висловлюється думка, що громадянам третіх країн без цього паспорта не будуть видаватися візи.

Будуть обмеження і на вільне пересування всередині ЄС, а також доступ до поїздів, літаків та інших видів громадського транспорту, масових заходів та магазинах.

Також, обговорюватиметься питання щодо правил роботи іноземних працівників в країнах ЄС та умов їх вакцинації.

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