В Інтернеті почали нелегально продавати вакцини і ковід-паспорти

Останнім часом пропозиція в Darknet різко зросла – є на вибір вакцини і ковід-паспорти. Вакцини від AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V і т.д. та підроблені сертифікати про вакцинацію також можна анонімно купити там всього за 150 доларів.

Глобальна недостача вакцин проти коронавіруса змушує шахраїв відчувати запах великих баришів. Згідно з поточним дослідженням, пропозиція вакцин в даркнеті різко зросла за останні кілька тижнів. Про продаж вакцини проти Covid-19 в «підпіллі Інтернету» зараз йдеться більш ніж в 1 200 рекламних оголошеннях.

Але експерти радять триматися подалі від цих пропозицій. По-перше, ви не знаєте, звідки беруться вакцини і чи дійсно вони сертифіковані. З іншого боку, не факт, що ви отримаєте вакцину після оплати.

Ціни на вакцини і ковід-паспорти, що продаються в даркнеті, сильно розрізняються

Британська BBC повідомляє, що вакцина AstraZeneca вимагає найменшого вкладення. Але навіть тут за неї просять 500 доларів за дозу.

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Дещо дорожче вакцини від Johnson & Johnson (США) і Sputnik V з Росії. Шахраї беруть за них по 600 доларів. За китайську вакцину проти Covid-19 Sinopharm оцінюють навіть в 750 доларів. Однак мРНК-вакцини від Biontech / Pfizer або Moderna поки не з’являлися в рекламі в даркнеті.

Продавці вакцин, схоже, з США, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії. У мережі є рекламні оголошення як на російській кирилиці, так і англійською мовами.

Даркнет – (DarkNet, також відомий як «Прихована мережа», «Темна мережа», «Тіньова мережа», «Темний веб») – прихована мережа, з’єднання в якій встановлюються тільки між довіреними, з використанням нестандартних протоколів і портів.

Анонімна мережа являє собою систему не зв’язаних між собою віртуальних тунелів, що надає передачу даних в зашифрованому вигляді. Саме тому даркнет часто сприймається як інструмент для здійснення комунікації в різного роду подпольях і незаконної діяльності.

Найбільш широко поширеними в мережах даркнет є віртуальні майданчики для торгівлі наркотичними речовинами і здійснення фінансових злочинів.

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