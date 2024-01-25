В італійській Тоскані під час весілля обвалилась підлога: понад 30 постраждалих

У місті Пістоя, що в південному італійському регіоні Тоскана, під час святкування весілля 13 січня обвалилась підлога, в результаті чого постраждали близько 35 людей.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Il Messaggero.

26-річні Паоло Муньяні та Валерія Ібарра вирішили відсвяткувати весілля в колишньому монастирі Джаккеріно в Пістої. Після основних урочистостей залишились близько 60 гостей, які танцювали в одній із кімнат монастиря на другому поверсі.

У цей момент там раптово обвалилася підлога, в результаті чого більшість присутніх впали. Унаслідок інциденту постраждали близько 35 людей. Деякі з них перебувають у важкому стані, але їхньому життю нічого не загрожує.

Серед постраждалих були й молодята, які провели першу ніч як чоловік і дружина у відділенні невідкладної допомоги в Пістої. Станом на ранок 15 січня у лікарнях залишались 28 гостей весілля.

Колишній монастир Джаккеріно був заснований на початку XV століття. У ньому тривалий час проживала спільнота монахів-францисканців, але з 2005 року його продали приватним власникам, які відреставрували його й використовують як місце для заходів і церемоній.

У зв’язку з обвалом підлоги провадження почала прокуратура Пістої за фактом навмисного нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у 2021 році в Лондоні поліція розігнала підпільне весілля за участі близько 400 людей – у той час, як кілька днів тому Британія зареєструвала рекордні понад 1800 смертей від коронавірусу за добу, а навантаження на лікарні досягло нового максимуму.

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