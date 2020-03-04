В Італії від коронавірусу одужало 160 пацієнтів

Здебільшого ЗМІ концентрують свою увагу на кількості інфікованих та жертв коронавірусу в Італії. Проте, на цю хворобу не тільки хворіють, від неї також виліковуються!

Дехто із моїх читачів сумнівається що в Італії взагалі хтось одужав. Щоб переконатися що такі дійсно є, достатньо зазирнути на сайт Міністерства здоров’я Італії, яке щодня публікує статистику поширення захворювань.

На 3 березня Італії від коронавірусу COVID-19 одужало 160 пацієнтів

Що означає «одужати від коронавірусу»?

Ось що про це говорить Глорія Таліані, директор відділення інфекційних хвороб римської лікарні Policlinico Umberto I.

Зцілення від коронавірусу оцінюються за двома критеріями – клінічним та вірусологічним.

🛌 Клінічне одужання полягає у зникненні симптомів: кашлю, застуди, лихоманки, загального нездужання, утрудненого дихання і, у найсерйозніших ситуаціях, пневмонії.

Після цього починається реконвалесценція.

🔬 Вірусологічне одужання відбувається тоді, коли аналіз глоткового мазка пацієнта стає негативним.

Між двома одруженнями може бути мінімальний фазовий зсув. Навіть тим, у кого більше немає вірусу, доводиться залишитися в лікарні, чекаючи повного зцілення.

Як і у всіх інфекційних захворювань, коронавірус нерідко протікає безсимптомно. У цих випадках зцілення є лише вірусологічним.

😷 Інфіковані, але без симптомів захворювання 😷

На 18 годину 28 лютого 2020, в Італії було інфіковано 888 осіб.

Проте, 412 із них перебувають на домашньому карантині, у них хвороба протікає асимптоматично.

У цьому і полягає підступність хвороби: у деяких випадках наявність коронавірусу можна виявити лише через лабораторний аналіз.

Люди не мають, або мають незначні симптоми, їх життю нічого не загрожує, проте, в той же час, вони розповсюджують інфекцію серед інших.

Для таких пацієнтів є обов’язковим носіння захисних медичних масок.

🌺 Зцілені 🌺

Одужання від хвороби в Італії також визначають виключно лабораторним способом. На 28 лютого таких було 46.

40 осіб виздоровіли у Ломбардії, двоє на Сицилії та троє у Лаціо, локація ще одного – невідома.

🌺 Хто одужав від коронавірусу 🌺

Особа пацієнтів, які страждають від будь-якого захворювання, в Італії захищена медичною таємницею. Зокрема, тип хвороби не вказується навіть у медичних довідках, які працівник подає роботодавцю, коли іде на лікарняний.

Проте про одужавших від коронавірусу дещо вдалося дізнатися.

🎎 27 лютого ми отримали гарну новину із Римської лікарні Спаланцані. У ній одужали всі пацієнти. Серед них було подружжя китайських туристів, госпіталізованих 29 січня.

🎉Третім римським пацієнтом був 29-річний італійський дослідник, репатрійований з Уханя.

🎉Окрім трьох у Римі, одужав пацієнт у Падові.

🎉У П’яченці, було виписано медсестру, яка заразилася від 38-річної пацієнтки, що приїхала із Кодоньо і була однією із перших інфікованих в Італії.

🎉Одужала 17-річна дівчина із Вальдідендро в Сондріо, 55-річна дерматолог з Мілана, і домогосподарка із Флоренції.

🎉У П’яченці, від жінки позитивної на коронавірус, народилася здорова дитина.

☣ Ускладнення від коронавірусу ☣

Дуже важливо підкреслити, що за статистикою 80-95% відсотків пацієнтів заражених коронавірусом одужують. Загроза життю є, передусім, для людей похилого віку, які страждають на інші захворювання, наприклад діабет чи серцеву недостатність.

Маріанна Сороневич