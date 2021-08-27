В Італії греко-католики з вересня переходять на “католицький” календар

В Італії греко-католики більше не святкуватимуть два Великодня і два Різдва.

З 1 вересня 2021 року, усі українські греко-католицькі громади в Італії переходять на григоріанський календар.

Відповідний декрет підписав Апостольський екзарх Діонісій, повідомляє Синод єпископів УГКЦ.

«Для вірних українців католиків візантійського обряду в Італії проголошую перехід усіх українських громад Апостольського Екзархату в Італії на григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового літургійного року», – йдеться в декреті владики Діонісія.

Перехід відбудеться 1 вересня 2021 року, з нового літургійного року.

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За словами владики, перехід ухвалено, «у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям».

Згідно даних Синоду у 146-ти громадах УГКЦ в Італії перебуває 70 тис. вірян та 65 священиків.

В чому різниця між календарями і коли нам святкувати Різдво

Зараз григоріанський календар офіційно визнано стандартом у більшості християнських країн світу, стосується це й України. Однак переважно українці святкують релігійні свята за «старим» календарем – юліанським.

За юліанським календарем живуть всього декілька церков у світі. Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Чорногорська, Польська православні церкви, Афонські монастирі, а також всі Українські православні церкви та Українська греко-католицька церква.

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Через це, зокрема, Україна по суті має два Різдва – 25 грудня та 7 січня. Крім нас так святкують ще п’ять країн у світі (Еритрея, Албанія, Ліван, Білорусь та Молдова), всі інші – визначилися з однією датою.

Питання перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня обговорюється з 2015 року. У 2017 році Верховна Рада прийняла закон, який унормував святкування Різдва двічі та зробив 25 грудня вихідним днем.

На питання про те, чи перейдуть українські церкви на григоріанський календар, однозначної відповіді не дають ані церковники, ані релігієзнавці. Проте оскільки за григоріанським стилем 2100-й рік буде звичайним, а за юліанським – високосним, різниця між календарями збільшиться до 14 днів, і православне Різдво зміститься ще на один день – з 7 на 8 січня.

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