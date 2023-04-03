В Італії заблокували ChatGPT за незаконний збір даних

Італійська служба захисту конфіденційності у п’ятницю заблокувала чат-бот штучного інтелекту ChatGPT, звинувативши його у незаконному зборі особистих даних італійських користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

У службі зазначили, що в Італії буде призупинена діяльність чат-бота, розробленого американською компанією OpenAI. Блок бота буде дійсним, доки він не відповідатиме італійським стандартам і правилам конфіденційності. Регулятор також розпочав розслідування з цього питання.

Серед причин припинення функціонування ChatGPT італійський орган із захисту конфіденційності назвав відсутність інформування користувачів і усіх, чиї дані були зібрані OpenAI. А також – відсутність юридичної основи, що виправдовує збір особистих даних та їх зберігання.

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Як повідомляв Укрінформ, понад тисяча людей, включаючи експертів – мільярдера Ілона Маска та колишнього співзасновника Apple Стіва Возняка, підписали відкритий лист із закликом поставити «на паузу» розробку потужних систем на основі штучного інтелекту, щоб дати час переконатися в їхній безпеці.

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