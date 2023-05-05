В Італії розблокували штучний інтелект ChatGPT

Популярний чат-бот від OpenAI запрацював після майже місячного блокування. Компанії довелося змінити дещо у своєму продукті, щоб він відповідав вимогам італійського регулятора.

Заборона була в основному викликана витоком даних у ChatGPT, який стався 20 березня, внаслідок чого були розкриті розмови користувачів і платіжна інформація.

За даними італійського органу безпеки даних, ChatGPT не мав юридичної підтримки для захисту своєї величезної бази даних, яка, як стверджувалося, використовувалася для навчання алгоритмів, що лежать в основі його роботи.

Регулятор також зазначив відсутність системи перевірки віку.

Майже через місяць після заборони розробники ChatGPT вжили необхідних заходів для виконання вимог італійського наглядового органу.

Згідно з офіційною заявою, що підтверджує відновлення роботи сервісів ChatGPT, OpenAI погодилася розширити свою політику конфіденційності, дозволивши фізичним особам по всій Європі, у тому числі користувачам, заперечувати проти обробки своїх даних для навчання алгоритмів.

Крім того, компанія додала функцію перевірки віку, що дозволяє лише користувачам у віці 13+ та 18+ отримувати доступ до ChatGPT. При цьому користувачі віком 13+ мають отримати згоду батьків.

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