Уряд Італії схвалив законопроєкт про заборону використання продуктів харчування та кормів для тварин, створених у лабораторіях, мета якого – збереження агропродовольчої спадщини країни.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”, йдеться в публікації агенції Reuters.

Згідно з новими правилами, які ще мають бути схвалені парламентом Італії, харчовій промисловості країни буде заборонено створювати продукти харчування або корми “з клітинних культур або тканин, отриманих від хребетних тварин”.

Порушення нових правил пропонують карати штрафами в розмірі до 60 тисяч євро й закриттям закладів-порушників. Це, однак, не буде поширюватись на продукти, вироблені в інших країнах Європейського Союзу, Туреччині або в Європейській економічній зоні.

Як пояснив міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджида, лабораторна їжа, на думку уряду, “не гарантує якість, добробут і захист нашої культури, нашої традиції”.

Водночас ініціатива обурила організації, що підтримують розвиток “клітинної” сільськогосподарської продукції по всій Європі, а також групи із захисту прав тварин.

Вони вказують, що в разі ухвалення закон перекреслить прогрес, досягнутий італійською наукою та промисловістю у галузі, важливій для пом’якшення наслідків зміни клімату, а ще – обмежить права споживачів, які віддають перевагу їжі нетваринного походження.

Чинний італійський уряд, де більшість становить права партія “Брати Італії”, а прем’єром є її лідерка Джорджія Мелоні, прийшов до влади з обіцянкою захистити італійські продукти харчування від технологічних інновацій.

Заборона клітинного м’яса – не єдина ініціатива, з якою виступила Мелоні. Минулого тижня вона заявила, що уряд готує низку указів про запровадження інформаційних етикеток на продуктах, що містять комах або виготовлені з них.