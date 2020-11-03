“В Італії я була рабинею, яка висилає гроші”- сповідь заробітчанки

Поки Оксана тяжко працювала в Італії, її чоловік привів додому іншу. З жінкою журналістка molbuk.ua познайомилася в автобусі і розговорилися. На вигляд Оксані 50-55 років.

“Оце справила весілля єдиному синові. Було багато гостей, дорогий ресторан – я все оплатила. Подарувала синові ключі від квартири, яку придбала для нього. Уже понад десять років працюю в Італії, доглядаю за літньою сеньйорою. Поїхала туди, бо хотіла добудувати будинок у селі, придбати синові квартиру в Чернівцях, оплатити його навчання в університеті. Правда, він тоді ще до школи ходив.

Дуже сумувала за синочком і за чоловіком. Майже щодня телефонувала, висилала додому зароблене, передавала посилки. Собі нічого не купувала – економила на всьому. Проживала і харчувалася у господарів, одяг брала біля сміттєвих контейнерів. Спершу було дуже важко на чужині. Іноді така туга нападала, що хотілося все покинути й повернутися. Та зупиняла думка, що треба ще меблі придбати, чоловік машину нову захотів. Тому терпляче тягнула цю лямку. І сподівалася, що на старості заживемо щасливо вдвох із чоловіком у новій хаті, будемо бавити внуків, я займуся своєю улюбленою справою – садитиму квіти. Та не судилося…”, – розповіла жінка.

Оксані важко згадувати, як все було.

“Коли син повідомив, що хоче одружуватися, дуже зраділа. Подумала, що справлю йому весілля і вже залишуся вдома, бо стомилася за ці роки прислуговувати. Сказала про це сеньйорі, вона дуже засмутилася, бо звикла до мене. Летіла додому, наче на крилах, із головою поринула у весільні клопоти. Хотіла справити синові весілля на вищому рівні”, – продовжує Оксана.

За турботами жінка не звернула увагу, що чоловік став холодний, ніби не рідний, вечорами десь пропадав, та запитував, коли вона вже поїде назад. На відповідь, що вже не поїде з дому, чоловік не зрадів, лише дивно подивився і щось пробурчав.

На весіллі сина Оксана почувалася щасливою, зустрічала гостей, благословляла молодят. Бачила, що чоловік постійно біля якоїсь молодої жінки крутиться, обнімає її. Подумала, що це його родичка.

До Оксани підійшла колишня однокласниця Марія і спитала, чи не баче вона, що під носом робиться. Сказала, що поки Оксана в Італії спину гнула, чоловік привів собі молоду жінку, живе з нею вже два роки.

“Неправда! Ти заздриш нам, тому й зводиш наклеп на мого чоловіка. А він кохає тільки мене!” – кричала Оксана.

“Подивися, це його коханка. Вона навіть народила від нього дитину. Про це все село знає. А ті гроші, що ти висилала, він тратив на свою нову сім’ю. Поїдеш і знову будеш висилати їм євро”, – показала на жінку однокласниця.

“І тоді я зрозуміла, що вона не обманює. Ця гірка правда вдарила в самісіньке серце, за мить зруйнувала все, про що я мріяла роками на чужині. Мене турбувало одне – чи знав про це син?”, – продовжує Оксана.

“Як не знав, якщо вона постійно проживала у будинку, який збудували за твої гроші, спала на ліжку, яке купили за твої гроші”, – запевнила Марія.

Жінка сказала, що син не повідомив про це матері, бо боявся, що вона перестане присилати гроші а вони вже всі звикли до безбідного життя.

Про важку розмову із чоловіком і сином Оксана не захотіла розповідати, мовляв, дуже боляче.

“Знову повертаюся до Італії. Зателефонувала сеньйорі, вона сказала, що радо прийме мене. Нехай живуть собі. Бог їм суддя. Не знаю, що буде далі. Напевно, доведеться доживати віку на чужині…”, – говорить зі слізьми Оксана.

Роман Рудницький, лікар-психотерапевт, доцент БДМУ говорить, що за статистикою, вісім із десяти сімей заробітчан розпадаються. Дуже часто причиною цього стає зрада одного із подружжя. До різних спокус більше схильні чоловіки, які під час тривалої розлуки відчувають дефіцит уваги і підтримки. Розлуку з батьками – мамою чи татом – дуже важко переживають діти. Найкритичнішим є період від 12 до 16 років, коли дитина починає формуватись як особистість.

З’явилося поняття “соціальне сирітство”, коли при живих батьках-заробітчанах діти ростуть з бабусями та дідусями. Тому, якщо людина вирішила поїхати за кордон, то краще це зробити всією сім’єю. При цьому варто обдумати всі ризики, які можуть на них чекати.

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