День української вишиванки 2022: дата, історія і традиції

Коли відзначається День української вишиванки 2022 і як його можна зустріти в цьому році – дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

День вишиванки 2022 в Україні / фото ua.depositphotos.com

День вишиванки 2022 в Україні / фото ua.depositphotos.com

День української вишиванки 2022 – свято, яке українці зустрічають щороку. На честь нього не передбачені вихідні, але ця подія – урочистий день для кожної людини у нашій країні.

День вишиванки – дата, історія та традиції

Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

День української вишиванки не має постійної дати – щорічно він відзначається в третій тиждень травня. У 2022-му році свято випадає на 19 травня.

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Українська вишита сорочка – це не просто елемент гардеробу, а й потужний оберіг. З давніх-давен слов’яни використовували льон і конопляне полотно, червоні і чорні нитки. Також мало значення і те, для кого шиється сорочка – для дівчинки, хлопчика, жінки або чоловіка, а може бути, для воїнів. Історики стверджують, що українці споконвіку вишивали такі сорочки, “зачаровуючи” їх на здоров’я, удачу або любов.

Значення орнаменту

Під час створення вишиванки важливо враховувати значення орнаменту:

ромб – символ родючості, поліпшення добробуту сім’ї;

квадрат – баланс, гармонія, удача і порядок;

спіраль – циклічність часу, символ змін;

сварги (нагадують половину цифри 8) – сила духу;

восьмикутна зірка – символ возз’єднання чоловічого і жіночого, посилює інтуїцію;

хрест – захист від темних сил, гармонія і духовне просвітлення;

калина – безсмертя роду і довголіття сім’ї;

ромашка – символ кохання і юності;

маки – потужний захист від зла, наближення виконання бажань.

Згідно з повір’ями, чоловікам краще носити вишиванку з геометричним візерунками, а жінкам – із зображеннями рослин, трав і квітів.

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