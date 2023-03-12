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Депресія — це не лише поганий настрій. Як її розпізнати

Деякі найпоширеніші симптоми психічного розладу включають почуття пригніченості. Багато хто вважає його депресією.

Під час депресії зазвичай виникає сильне занепокоєння, збудження, проблеми з їжею та сном.

Депресія може бути фізичною

– Депресія буває не лише психологічною, а й фізичною, – пояснюють психологи. – Іноді перше, що можна помітити – це нестача енергії.

Людина також може відчувати біль, який, як здається, не має чіткої причини:

  • м’язові болі та болі в суглобах
  • біль у спині
  • головні болі
  • біль у грудях.

За даними NHS, можуть виникнути такі симптоми:

  • сповільненість у рухах
  • зміни апетиту чи ваги (зазвичай знижується, але іноді збільшується)
  • запор
  • незрозумілі болі
  • нестача енергії
  • низький статевий потяг (втрата лібідо)
  • зміни у вашому менструальному циклі
  • порушений сон – наприклад, важко заснути вночі або прокинутися дуже рано вранці.

Депресія – не сум

Депресія і сум – це не одне й те саме. Сум — це лише один із багатьох симптомів депресії.

Відчувати сум — це нормально, і зазвичай він може пройти в одну мить, а ось депресія може бути довгостроковою.

Якщо сум не минає і заважає жити, це може бути ознакою депресії.

Загальні симптоми депресії включають:

  • пригніченість, сльозливість
  • занепокоєння, схвильованість чи дратівливість
  • відчуття провини, непотрібність та самоприниження
  • порожнеча та оніміння
  • ізольованість та небажання спілкуватися з іншими людьми
  • відсутність задоволення від життя або від речей, які зазвичай подобаються
  • відчуття нереальності
  • відсутність впевненості в собі та почуття власної гідності
  • безнадійність та розпач.

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