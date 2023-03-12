Депресія — це не лише поганий настрій. Як її розпізнати

Деякі найпоширеніші симптоми психічного розладу включають почуття пригніченості. Багато хто вважає його депресією.

Під час депресії зазвичай виникає сильне занепокоєння, збудження, проблеми з їжею та сном.

Депресія може бути фізичною

– Депресія буває не лише психологічною, а й фізичною, – пояснюють психологи. – Іноді перше, що можна помітити – це нестача енергії.

Людина також може відчувати біль, який, як здається, не має чіткої причини:

м’язові болі та болі в суглобах

біль у спині

головні болі

біль у грудях.

За даними NHS, можуть виникнути такі симптоми:

сповільненість у рухах

зміни апетиту чи ваги (зазвичай знижується, але іноді збільшується)

запор

незрозумілі болі

нестача енергії

низький статевий потяг (втрата лібідо)

зміни у вашому менструальному циклі

порушений сон – наприклад, важко заснути вночі або прокинутися дуже рано вранці.

Депресія – не сум

Депресія і сум – це не одне й те саме. Сум — це лише один із багатьох симптомів депресії.

Відчувати сум — це нормально, і зазвичай він може пройти в одну мить, а ось депресія може бути довгостроковою.

Якщо сум не минає і заважає жити, це може бути ознакою депресії.

Загальні симптоми депресії включають:

пригніченість, сльозливість

занепокоєння, схвильованість чи дратівливість

відчуття провини, непотрібність та самоприниження

порожнеча та оніміння

ізольованість та небажання спілкуватися з іншими людьми

відсутність задоволення від життя або від речей, які зазвичай подобаються

відчуття нереальності

відсутність впевненості в собі та почуття власної гідності

безнадійність та розпач.

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