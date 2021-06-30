Де і як купити квитки на матч Україна-Англія на Євро-2020

Після виходу України в 1/4 Євро-2020 всі кинулися шукати квитки на матч Україна-Англія. Ось що відомо на час публікації статті.

Де купити квитки на Євро-2020?

На даний час, тільки в одному місці – на офіційному сайті УЄФА. Треба відразу налаштуватися, що доведеться докласти трішки зусиль, щоб потрапити на матчі Євро. Просто так взяти і купити квиток у касі стадіону тут не вийде.

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Як замовити квитки на Євро-2020

• Реєструєтесь на сайті UEFA.com. Це можна зробити через свій аккаунт у фейсбуці або Google. Вказувати свої дані потрібно латинськими літерами, як в закордонному паспорті.

Зачекайте подальших інструкцій, які надійдуть на ваш емейл.

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Скільки коштують квитки?

Вартість квитків на сайті УЄФА від 320Є.

Інший варіант

Можливо відкриється продаж квитків на сайті Української асоціації Футболу. Вони повинні коштувати менше. Проте невідомо, чи поступлять вони у продаж.



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