Дивні звички італійців: чому в Італії їдять бурякову гичку

Чим вигідне застосування бурякової гички та чи варто включати її у свій раціон?

За вмістом вітамінів листя і ніжки мангольда дещо багатші звичайного столового буряку. Але і звичайна бурякова гичка теж не ликом шита. Листя буряка були добре відомі ще кухарям Вавилона і Стародавній Греції.

Вони здавна використовувалися в кулінарії та медицині слов’янських народів, допомагаючи нашим предкам зберігати здоров’я на довгі роки. Молоді бурякові пагони багаті аскорбіновою кислотою, яка робить судини еластичними та зміцнює наш імунітет.

Фолієва кислота, якої чимало в буряковому бадиллі, необхідна для роботи мозку. Каротиноїди в її складі покращують зір. А постійне використання листя буряка в їжу нормалізує тиск і обмін речовин.

З чим їх їдять?

Листя буряка використовують для приготування салатів, холодних закусок, других страв, супів, додають в зелений борщ. Тушкують, як і шпинат, солять, маринують, заморожують на зиму.

Ніжки відварюють на гарнір до м’яса, обсмажують з сухарями в олії, додають в рагу, використовують як начинку в пироги. Молоде листя буряка годиться замість капустяних для приготування голубців. Купуючи бурякове бадилля, віддавайте перевагу пружному, яскравому, темно-зеленому, з короткими та міцними ніжками. А поводитися з ним потрібно, так само як з іншими листовими овочами: іноді необхідно бланшувати, в інших випадках достатньо нарізати стрічками, посолити та віджати.

Салат з бурякової гички

Завдяки високому вмісту клітковини листя буряка відмінно підходять для приготування дієтичних овочевих салатів. Вони відмінно поєднуються з огірками, редискою, шпинатом, горіхами. При вживанні таких страв насичення відбувається досить швидко, організм «заряджається» вітамінами, а зайві кілограми просто не додаються.

Складові:

пучок бурякової гички

пучок зеленого часнику

1 огірок

3 ст. л рослинної олії

1 солодкий перець

1 ст. л яблучного оцту

сіль

пучок петрушки

помідори чері (не обов’язково)

Приготування:

Дрібно наріжте всі інгредієнти. Бурякове бадилля перед нарізкою обдайте окропом. Це зробить листя м’якше та усуне специфічний буряковий присмак. Змішайте все, посолить, скропіть яблучним оцтом і заправ олією. Смачного!

Смажена зелень буряка

Складові:

пучок листя буряка

1 цибулина

пару зубчиків часнику

0,5 лимона

1 ст. л волоських горіхів

Приготування:

В даному рецепті використовуються листя буряка, але можна взяти листя гірчиці, кучеряву капусту, шпинат. Розігрій пательню, додай рослинної олії, нарізану півкільцями цибулю, дрібно нарізаний часник і обсмажуємо до тих пір, поки цибуля не стане м’якою. Потім починай додавати зелень і, щоб прискорити процес готування, долий трохи води. Коли зелень буде готова, прикрась страву горіхами та скропи лимонним соком. Це дійсно дуже смачно!

Бурякове бадилля можна сміливо використовувати в багатьох рецептах, де інгредієнтами вказані шпинат або мангольд. Включи листовий овоч до свого весняного меню і будь здоров! Сподобалась стаття? Обов’язково ділись нею!

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