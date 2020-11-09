ДНР у складі України? Вийшла фантасмагорична книга-передбачення

Останнім часом інтенсивно просувається ідея повернути окуповані території в склад України на умовах автономії.

Саме про страхітливість такої ситуації розповідають фантасмагоричні оповідання, в яких дія відбувається після того, ДНР стала автономією.

Під однією обкладинкою з ними роман про журналіста, який з перших днів на війні і пережив на ній не менше, ніж солдат.

Оповідання змальовують фантасмагоричну ситуацію, коли так звана донецька народна республіка увійшла до складу України на правах автономії. Дехто з колишніх бойовиків зумів приховати свої злочини, став “шанованою людиною”, хтось із них навіть в депутати Верховної Ради пробився.

Вони прагнуть карати колишніх воїнів, котрі виступили на захист України. Одначе, ні жертви злочинів, ні колишні воїни не сидять склавши руки, а вживають заходів, щоб минуле бойовиків відлунювалося їм сьогодні. Отож, мир настав лише формально. Де факто триває підпільна війна.

“Репортер Волковський” – роман про карколомні пригоди журналіста на війні. Він великою мірою передає особистий досвід автора, який висвітлював Майдан, анексію Криму, війну на Сході України. Однак, це не документальне відтворення певних історій.

“Автор описав одну кумедну історію, яка трапилася з нами на цій війні, – написав на обкладинці кореспондент польської “Газети виборчої”, найкращий журналіст 2014 року у своїй країні Пьотр Андрусечко, – Юрій Луканов зумів, зберігши кумедність, передати трагедію цієї війни, розповісти про її суть”.

У Криму головний герой Іван Волковський визволяє з полону французького телеоператора, вдавшись до авантюрних прийомів. Потім їде у Донецьк, оскільки у полоні опинився його друг і колега. Дорогою він стає свідком трагічної ситуації, коли снаряд бойовиків влучає у пасажирський автобус і вбиває кількох людей. Врешті, головний герой сам опиняється у печально відомій в’язниці “Ізоляція”.

“Юрій Луканов так точно описав денеерівський концтабір, що складається враження, ніби він сам там був. Суттєвих розбіжностей його опису з реальністю, яку влітку 2014-го я спостерігав у денеерівському концтаборі протягом 48 діб, майже немає.

Вкупі з вигаданими, але дуже типовими персонажами, викладене Юрком може здатися читач(к)ам абсурдом, але реальність не менш абсурдна. Думаю, це хороша проза, якій можна довіряти. Я прочитав із задоволенням й можу рекомендувати”, – так оцінив твір колишній в’язень “Ізоляції” Дмитро Потєхін — його оцінка наведена на обкладинці книжки.

Головний герой і його друг постають перед моральним вибором — збрехати на користь російської пропаганди і визволитися, чи відмовитися і залишитися в полоні, ризикуючи здоров’ям і життям. Вони також шукають відповіді на питання, як поводитися журналісту країни, на яку напали — зберігати цілковитий нейтралітет, чи шукати інакші підходи.

Передмову до цього видання написав доктор політології, професор Києво-могилянської академії, автор книги “Війна Путіна проти України” Тарас Кузьо.

Готуючи книжку до друку, автор оголосив передоплату. Це йому дозволило покрити приблизно третину видавничих витрат.

Весною цього року Юрій Луканов видав збірник політичних епіграм “Янелох”, який став третьою в серії аналогічних видань. Раніше вийшли “Козюльки” і “Колода від Ющенка”.

Два роки тому Центр інформації про права людини видав документальну книжку Луканова “Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму”. Автор відомий рядом документальних книжок і документальних фільмів.

Для бажаючих придбати:

Об’єм книжки понад 330 тисяч знаків, 192 сторінки, картонна обкладинка.

Ціна її 245 гривень.

Бажаючі напишіть на електронну пошту автора vonakul@gmail.comу віконці “тема” запишіть “Волковський”.

Там вкажіть:

1. Кількість примірників, яку ви хочете придбати.

2. Номер Нової пошти

3. Номер свого мобільного телефону й ім’я.

4. Чи підписувати вам книжку? Попереджаю: почерк у мене жахливий. З цим нічого не можна зробити.

5. Автор пропонує вибрати варіант оплати: або післяплатою, але це на 2 відсотка дорожче, плюс 20 грн за переказ грошей, або на мою картку в Приваті: 5169330517435639. Доставка за рахунок отримувача.

Автор наголошує: писати на електронну пошту. Це не примха. Просто дуже складно контролювати замовлення з кількох джерел.

Закордонні українці або іноземці можуть розрахуватися через системи грошових переказів, або перерахувати 10 USD + оплата доставки на мій доларовий рахунок Privatbank, Yuriy Lukanov:

4731219630404337 – USD.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії