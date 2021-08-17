Літо в самому розпалі і як же хочеться скоріше придбати привабливу смуглость шкіри. А щедрі сонячні промені так і змушують максимально звільнитися від одягу.

До того ж скоро відпустка – коли ж ще поплавати-позасмагати досхочу?

Тільки ось невдача: далеко не завжди наша шкіра буває готова витримати невгамовні пориви до краси і моді – і незабаром будь-який дотик до неї немов ошпарюють окропом , через сухості і роздратування. Як же не допустити такої катастрофічної ситуації?

Звичайно, у всьому винні спека і сухе повітря. За своїм впливом вони – як наждачка для нашої шкіри. І не дивно, що в результаті ми раптом виявляємо, що тип шкіри у нас-то ніби як помінявся.

І якщо тому, у кого жирна і проблемна шкіра, в радість такі зміни (тип шкіри наближається до нормальної ), то власницям сухої і чутливої ??хоч на вулицю не виходь. Насправді спека однаково несприятлива для всіх типів шкіри, і проблеми легше запобігти, ніж потім боротися, наприклад, з дерматитом.

Запобігаємо так:

умиватися не гелем, водою, милом, а виключно відваром ромашки.

Готуємо відвар:

1 ст. л. ромашки залити 1 склянкою окропу, настояти, процідити.

Догляд за шкірою обличчя влітку – як вибрати крем?

Найкраще влітку використовувати крему на водній або кисневої основі, підбираючи їх під ваш звичайний тип шкіри. Крем потрібно наносити обов’язково тонким шаром, велика кількість крему може спровокувати пітливість особи.

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Догляд за шкірою обличчя влітку – не вмивалися холодною водою

Приходимо з сонця, з спеки, а на обличчі немов пил всіх доріг зібралася. Швидше, швидше б холодної водичкою вмитися! А от цього краще і не робити: шкіру стягне від сухості.

Краще скористатися наступними процедурами:

протерти обличчя тампоном, змоченим в кислому молоці або сметані,

через 10 хвилин протерти обличчя чаєм кімнатної температури,

майже відразу ж на вологу шкіру нанести зволожуючий крем.

Важливо правильно засмагати

а) обов’язково наносимо на обличчя сонцезахисний крем.

б) загоряємо тільки в профіль, чергуючи один бік обличчя і іншу.

в) після засмаги захисний крем потрібно змити,

г) щоб засмагати без проблем зі шкірою, потрібно по черзі вмивати обличчя вранці морквяним соком і чаєм.

Догляд за шкірою обличчя влітку – стережіться солі

Відразу перед купанням намажте особу рослинним маслом. Після того як вийдете з моря, як тільки особа висохне, намажте його знову сонцезахисним кремом.

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А ось які косметичні процедури влітку робити не можна!

Влітку на шкіру дуже активно впливає ультрафіолет. Він є пошкоджуючим фактором. Природним захистом від нього є епідерміс – поверхневий шар шкіри. Тому влітку не варто проводити процедури, пов’язані з видаленням клітин епідермісу. У косметології це пілінги і відбілювання шкіри.

Для проведення отбеливающих процедур цілком достатньо періоду з вересня по березень, інакше можна отримати прямо протилежний результат – посилення пігментації.

Також варто відмовитися від такої процедури, як чистка обличчя. Справа в тому, що після цієї процедури, пори на шкірі кілька днів залишаються відкритими. А в літній час на вулиці душно і пильно, і якщо у відкриті пори потрапить бруд – все особа може покритися висипом вугрів. Чистку обличчя краще робити взимку. Влітку можна використовувати очищаючий скраб один раз на тиждень або відвідати баню.

Влітку категорично забороняється видаляти новоутворення – папіломи, родимки, кератоми, і так звані судинні “зірочки”. Під впливом сонця на місці видаленої родимки може виникнути стійка пігментація, і доведеться вирішувати нову проблему по її усуненню.

Так само влітку потрібно бути обережними з масками для обличчя: лимон, огірок, полуниця, калина та інші продукти містять фруктові кислоти і відбілюють шкіру. Тому після них не варто засмагати 1-2 дня – щоб не було пігментних плям.

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