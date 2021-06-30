У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 03 липня у Римі в черговий раз нагадуємо про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України.

Відповідно до Декрету Уряду Італії від 18.05.2021 №65 «Щодо невідкладних заходів, пов’язаних з надзвичайною епідеміологічною ситуацією, у зв’язку розповсюдженням COVID-19» туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною.

Відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за наступних підстав (за обов’язковим наданням підтверджуючих документів):

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Винятки на подорожі з країн групи “Е”:

Повторний в’їзд/виїзд до Італії громадянам Італії / ЄС / Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів з країн блоку “Е” (відповідно до Директиви 2004/38/EC)

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Можливість в’їзду в Італію з країн групи «E» для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії / ЄС / Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

Однак, ОБОВ’ЯЗКОВОЮ умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

Детальніше з умовами в’їзду до країни можна ознайомитись за посиланням.

Також умови перетину кордону з Італією для вболівальників з України розміщені на офіційному сайті UEFA за посиланням.

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ПРИНАГІДНО НАГАДУЄМО , ЩО НАЯВНІСТЬ КВИТКА НА МАТЧ НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ В’ЇЗДУ В КРАЇНУ!

Впевнені, що наші хлопці відчувають вашу шалену підтримку в незалежності від ваших координат на мапі світу!

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