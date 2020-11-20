Жадан представить онлайн італійський переклад роману «Інтернат»

Український письменник Сергій Жадан представить італійський переклад роману «Інтернат» в рамках віртуальної зустрічі з членами Італійської асоціації українознавства (AISU) 28 листопада.

Переклад роману Жадана «Інтернат» вийшов під назвою «Il Convitto» у видавництві Voland.

Зустріч з українським письменником розпочнеться о 13:00 UTC+02. Вона є відкритою для усіх охочих в Фейсбуці за цим лінком.

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Італійська асоціація українознавства (AISU) – організація, інституційна мета якої – сприяти розвитку досліджень, присвячених Україні, її культурі, мові та літературі.

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