Жириновський запропонував продати за кордон мумію Леніна

Російський політик впевнений, що покупці на такий екзотичний товар обов’язково знайдуться, а Росія отримає від операції “величезні гроші”.

Скандально відомий російський політик Володимир Жириновський запропонував продати мумію Леніна.

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На таку ідею його надихнуло бажання бізнесмена з Франції продати картину “Джоконда”.

“У Франції бізнесмен хоче продати картину “Джоконда”. Ми могли б продати мумію Леніна”, – запропонував у своєму Twitter головний ліберал-демократ Росії.

При цьому Жириновський упевнений, що покупці на забальзамованого Леніна обов’язково знайдуться. “Покупці знайдуться: Китай, В’єтнам або який-небудь комуніст”, – запевняє політик.

“З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші. Ленін в хорошому стані, муміфікували всього 96 років тому”, – резюмував Жириновський.